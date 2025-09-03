Produktionsledare
ADCOAT (SW Advanced Coating) är ett etablerat företag i expansionsfas som erbjuder tjänster och produkter inom avancerad industriell ytbehandling och infravärmeteknik. Verksamheten är lokaliserad i Kungälv. Kunderna finns bl. a. inom försvarsindustri, medicinteknik, fordonsindustri samt övrig tillverkningsindustri. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och miljöcertifierade enligt ISO14001. I produktionen arbetar vi enligt Toyota-modellen 5S. Viktiga värderingar för oss är att involvera alla och skapa en trivsam arbetsplats där vi tar ansvar.
Produktionsledare till ADCOAT
Är du en erfaren ledare inom produktion och längtar efter en ny utmaning? Vi söker nu en produktionsledare som vill leda och utveckla vårt produktionsteam på ca 25 personer inom avancerad industriell ytbehandling. Har du en teknisk bakgrund och gedigen erfarenhet av produktionsplanering och personalledning? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Om rollen:
Som Produktionsledare hos oss kommer du att:
Leda det dagliga produktionsarbetet och samordna produktionsteamets uppgifter.
Planera och prioritera produktionen utifrån order- och leveransläge.
Tillse bemanning och schemaläggning samt hantera närvarostämpling för löneadministration.
Hålla utvecklings- och lönesamtal, säkerställa trivsel och prestation i teamet.
Säkerställa en god arbetsmiljö genom att följa och utveckla rutiner och arbeta förebyggande.
Samordna rapportering i våra produktionssystem.
Arbeta med kvalitetskontroll, reklamationshantering och löpande kvalitetsrapportering.
Delta i ledningsgruppsarbete och bidra till företagsövergripande förbättringar.
Administrera verksamhetens kemikaliehantering och bevaka lagar och regler som berör produktionsverksamheten.
Hantera inköp av förbrukningsmaterial.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning med teknisk eller industriell inriktning.
Gedigen erfarenhet från industri/verkstad inom produktionsplanering och personalledning.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av MPS-system.
Erfarenhet av Monitor är särskilt meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är en trygg, prestigelös och strukturerad ledare med en naturlig förmåga att engagera och involvera ditt team på ett sätt som skapar en positiv arbetsmiljö präglad av delaktighet. Du arbetar proaktivt och hittar balansen mellan att ta vara på verksamhetens upparbetade rutiner och bidra med egna initiativ till utveckling och förbättring.
Vi erbjuder:
Hos oss får du en central roll i ett dynamiskt företag som befinner sig i en spännande expansionsfas. Du kommer att ha stor påverkan på verksamhetens resultat och utveckling. Du får möjlighet att arbeta i en engagerad och framåtsträvande arbetsmiljö med korta beslutsvägar och där dina insatser gör stor skillnad.
Låter det som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Plats: Rollsbo/Kungälv
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
