Produktionschef Utemiljö Solna
Prowork Bemanning AB / Trädgårdsodlarjobb / Solna Visa alla trädgårdsodlarjobb i Solna
2025-11-14
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Rollen som Produktionschef innebär ett övergripande ansvar för planering, produktion, personalansvar samt kvalitet- och ekonomisk uppföljning av projekt. Med frihet under eget ansvar kommer du att leda och utveckla verksamhetens affärer och medarbetare.
Vi erbjuder en platt organisation och en arbetsplats med högt i tak och stort engagemang kring människor och natur. Du kommer att var en del av ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.
I projektet du kommer att ansvara sköter ni om både bostäder, lokaler och bilplatser runt om i Solna stad.
Vår kund
Vår kund är en naturkunnig förvaltare som brinner för att ta hand om och utveckla hållbara och trivsamma utemiljöer. Deras verksamhet består av grönyteskötsel, finplanering, snöröjning, trädvård och andra specialisttjänster inom drift och underhåll av gröna ytor. Kunderna utgörs av både offentlig sektor, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Huvudkontoret ligger i Farsta - men i detta uppdrag utgår du från kontoret i Solna där kunden finns.
Vem är du
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet inom grönyte-och trädgårdsnäringen i ledande roll som produktionschef eller liknande. Du har god datorvana och körkort.
Som person är du driven och har förmåga att inspirera och leda andra - du skapar engagemang och delaktighet i ditt team. Du är affärsmässig och har ett stort kundfokus. Du säkerställer att verksamheten är välplanerad och har god kontroll på såväl produktion som dokumentation och ekonomi.
Din lyhördhet och arbetsglädje är högt värderad och bidrar till ett trevligt arbetsklimat och givande samarbeten. Du är ansvarstagande, har lätt att prioritera och drivs av att effektivisera samt driva igenom förbättringar på arbetsplatsen. Vidare är du en utåtriktad och anpassningsbar person som trivs att jobba i team och arbeta för att få alla att dra åt samma håll.
Krav:
• Avslutad trädgårdsutbildning.
• Minst 2 års erfarenhet inom grönyte-och trädgårdsnäringen i liknande eller närliggande roll.
• Känna till och förstå innebörden av ABFF, ABT04, ABT06.
• Grundläggande kompetens inom arbetsmiljöområdet.
• Erfarenhet av ledarskap och personalledning.
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från entreprenadjuridik så som ABT, AB, AMA. MER
• Kompetens inom BAS-U & BAS-P
• Produktionsstyrning
• Erfarenhet från Drift & underhåll och anläggningsbranschen.
• Heta arbeten.
Tjänsten ska tillträdas snarast och är på heltid.
Process
Urval och intervjuer sker löpande. Sök tjänsten via länken och kontakta ansvariga rekryterare Sanna Vestin på sanna.vestin@prowork.se
vid frågor.
Detta är en rekrytering och du blir direkt anställd av vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
ANSÖK TJÄNSTEN VIA LÄNKEN Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9605862