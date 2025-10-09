Produktionschef Till Sawi
Trelleborg
Treano är verksamma i hela Skåne och fortsätter kontinuerligt att växa. Vår ambition är att bygga Skåne hållbart inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano som fokuserar på att bygga exklusiva och unika hem. Tillsammans är vi idag ca 200 drivna medarbetare med en årlig omsättning på ca en miljard kronor, vilket gör oss till en av de större och mer snabbväxande byggaktörerna i Skåne. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har även lokalkontor nära våra kunder i Ystad, Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.
Med utgångspunkt från vårt kontor i Trelleborg söker vi dig som vill du vara med och bidra till att utveckla ett av Skånes mest framgångsrika byggföretag. På Treano arbetar vi nära våra kunder och strävar alltid efter att leverera projekt av högsta kvalitet. Vi är ett företag med starka värderingar där engagemang, samarbete och ansvar är grunden för vår framgång.
Rollen som Produktionschef
Som produktionschef hos Treano får du en central och ledande roll i våra projekt. Du ansvarar för att driva och utveckla produktionen med fokus på både lönsamhet och kvalitet. Rollen innebär:
• Ansvar för att leda och utveckla projektorganisationen.
• Ekonomiskt ansvar för projektets resultat.
• Att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet i utförandet.
• Aktivt arbete med att både skaffa och behålla kunder genom långsiktiga relationer.
• Tätt samarbete med projektledare, arbetsledare och övriga kollegor i organisationen.
Vi söker dig som är en erfaren ledare inom byggbranschen och som har dokumenterad förmåga att skapa goda kundrelationer. Du har tidigare haft ekonomiskt ansvar och är van vid att fatta beslut som skapar lönsamma och hållbara resultat.
Vi ser att du har:
• Flera års erfarenhet från en ledande roll inom byggproduktion.
• Goda kunskaper inom ekonomi, budgetering och uppföljning.
• Förmågan att både bygga nya kundrelationer och utveckla befintliga samarbeten.
• Ett tydligt och inkluderande ledarskap.
Vi erbjuder
Hos Treano får du arbeta i en företagskultur som präglas av engagemang, delaktighet och laganda. Du erbjuds en utvecklande roll i en expansiv organisation där du får vara med och forma framtidens byggprojekt.
Ansök senast måndagen den 3 november. För frågor om tjänsten kontakta arbetschef Mattias Ingeboryd mattias.ingeboryd@treano.se
Besök gärna vår hemsida: www.treano.se
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
