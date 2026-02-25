Produktionschef till Biototal
2026-02-25
Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle genom att utveckla framtidens resurseffektiva produktion?
Biototal söker en Produktionschef som vill ta ett helhetsansvar för vår förädlingsverksamhet och samtidigt bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. Du leder produktionen på flera platser i Sverige och ansvarar för att skapa struktur, kvalitet och lönsam tillväxt i en verksamhet där hållbarhet är kärnan i affären.Hos oss handlar produktion inte bara om effektivitet - utan om att ta tillvara resurser, skapa cirkulära flöden och göra konkret skillnad. Du får möjlighet att utveckla ett skalbart produktionskoncept, påverka strategiska beslut och omsätta vår hållbarhetsambition i praktisk verklighet.En roll för dig som vill kombinera affärsmässighet med samhällsnytta - och bygga något som håller över tid.
Ditt anställningserbjudande
Hos oss får du en nyckelroll i en organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Du blir en del av ett engagerat ledningsteam där samarbete, tillit och ansvar är centralt. Vi erbjuder ett stort mandat, möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida investeringar samt en vardag där dina beslut gör verklig skillnad. Utöver konkurrenskraftiga villkor får du arbeta i ett bolag som satsar långsiktigt på hållbar produktion, säker arbetsmiljö och utveckling av både verksamhet och människor.
Vi erbjuder tjänstebil, privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och 30 dagars semester. Du omfattas av kollektivavtal med trygghets- och pensionslösningar (ITP1, föräldralön, AGS, TGL m.fl.).
Som produktionschef har du ett övergripande ansvar för bolagets produktionsverksamhet inom förädling, både strategiskt och operativt.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och implementera en långsiktig produktionsstrategi i linje med affärsplan och tillväxtmål
Skapa ett gemensamt och skalbart produktionskoncept för flera produktionssajter
Leda, planera och följa upp produktionen på både större och mindre sajter
Vara drivande i etablering och uppstart av nya produktionssajter
Säkerställa efterlevnad av miljötillstånd, kvalitetskrav och arbetsmiljöregler
Följa upp nyckeltal kopplat till volym, effektivitet, kvalitet och kostnad
Leda och utveckla underställda chefer och nyckelroller inom produktion
Rollen innebär ett nära samarbete med funktioner som logistik, miljö, produkt, försäljning samt deltagande i strategiska forum.
Värt att veta
Placering är i första hand Linköping, med viss flexibilitet för rätt kandidat. Du ansvarar för produktion på flera geografiskt spridda sajter vilket innebär resor, i genomsnitt någon till två övernattningar per månad, periodvis mer vid uppstarter. Tjänsten är en tillsvidareanställning och förmånsbil ingår.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ledande roller inom produktion eller industriell verksamhet och som är van att leda genom andra chefer. Du har en teknisk, industriell eller naturvetenskaplig utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet. Du har god förståelse för arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och kostnadsuppföljning samt erfarenhet av strukturerat förbättringsarbete. Kunskap inom Lean, Six Sigma eller liknande produktionsprinciper är meriterande, liksom erfarenhet från processindustri, miljö eller tillståndspliktig verksamhet.
Som person är du drivande, trygg i ditt ledarskap och har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro. Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta i tvärfunktionella sammanhang. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Intresserad?
