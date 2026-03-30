Produktionschef
Vill du leda produktionen i en verksamhet medtydlig framtidstro och stora utvecklingsambitioner? VPK Packaging i Norrköpingstår inför en spännande utvecklingsresa där ambitionen är att vidareutvecklaproduktionen och fortsätta stärka anläggningen för framtiden.
Nu söker vi en Produktionschef som villkombinera operativt ledarskap med utveckling, förbättringsarbete och strategiskpåverkan.
Företagspresentation
VPK Group ären familjeägd internationell industrikoncern som utvecklar och producerarhållbara förpackningslösningar. Koncernen har cirka 7 000 medarbetare och över70 produktionsanläggningar i mer än 20 länder. VPK:s verksamhet omfattar blandannat återvunnet papper, wellpappförpackningar och andra pappersbaseradeförpackningslösningar. I Norrköpingdriver VPK Packaging en väletablerad produktionsanläggning därwellpappförpackningar utvecklas och tillverkas för kunder inom bland annatlivsmedel, e-handel, konsumentvaror och industrisegmentet. Anläggningen harcirka 135 medarbetare och levererar kundanpassade förpackningslösningar tillden svenska marknaden.
Om rollen
Som Produktionschef hos VPK Packaging i Norrköping får duen central roll i att leda och utveckla produktionen i en verksamhet med tydligutvecklingsagenda och stora tillväxtambitioner. Uppdraget innebär att ta enstabil och välfungerande produktion vidare in i nästa utvecklingsfas, där fokusligger på struktur, investeringar, teamutveckling och ett mer systematisktförbättringsarbete.
Rollen innebär ett närvarande och operativt ledarskap ikombination med ett tydligt utvecklingsfokus. Du ansvarar för att skapariktning i organisationen, bygga en stark laganda och utveckla arbetssätt somstärker produktivitet, kvalitet och engagemang.
Som Produktionschef har du det övergripande ansvaret förproduktion, anläggning och underhåll. Rollen innebär även ett övergripandeansvar för produktionssajten i Norrköping, inklusive arbetsmiljö och externakontakter såsom myndigheter och tillsynsorgan, i nära samverkan med VD. Duleder organisationen genom andra ledare och ansvarar för cirka 80 medarbetareinom produktion och underhåll. Rollen ingår i ledningsgruppen och innebär ettnära samarbete med funktioner som Commercial, HR, Continuous Improvement ochförsäljning.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:
Leda och utveckla den dagliga produktionen
Ha personalansvar för chefer och ledare inom produktion och underhåll
Driva och strukturera arbetet med ständiga förbättringar
Arbeta med produktionsutveckling, kapacitet och produktivitetsförbättringar
Säkerställa nära samverkan med Commercial, försäljning, CI och övriganyckelfunktioner
Vara en aktiv del i ledningsgruppen och bidra i nordiska produktionsforum
För att lyckas i rollen är du en trygg och stabil ledaresom kombinerar tydlighet och handlingskraft med ett ödmjukt och inkluderandeförhållningssätt. Du är närvarande i verksamheten, skapar engagemang och byggerstarka team där ansvar och utveckling delas av flera.
Samtidigt har du en analytisk förmåga och kan omsättadata, analyser och förbättringsinitiativ till konkreta beslut och resultat iproduktionen. Du driver förändring på ett pragmatiskt och strukturerat sätt ochkan kommunicera mål och arbetssätt så att hela organisationen förstår ochengagerar sig.
Skallkrav
Relevant teknisk eller industriell eftergymnasial utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri.
Flerårig erfarenhet av produktionsledning på senior nivå inom tillverkande industri.
Erfarenhet från processindustri, högvolymproduktion eller annan flödesintensiv tillverkningsmiljö.
Erfarenhet av att driva förbättrings- och förändringsarbete i produktionsmiljö.
Erfarenhet av formellt personalansvar samt av att leda genom andra ledare.
God förståelse för produktionsekonomi och ekonomisk uppföljning i tillverkande verksamhet.
God förmåga att analysera och använda produktionsdata, rapporter och nyckeltal som grund för beslut och förbättringsarbete.
Flytande svenska i tal och skrift.
Mycket god engelska i tal och skrift
B-körkort
Ansök redan idag!
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessenvänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam som du ser nedan.
Vi kommer i urvalet att nyttja personlighetstester. Dukommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig mötade skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseendeutbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer i ett första läge varaskallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personligaintervjuer med både oss och kund samt referenstagning och bakgrundskontrollske.
Sök tjänsten genom att klicka på "ansök" ochregistrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller förGDPR.
Hoppas att vi möts i processen!
Anastasia Almasidis, 0790-984164 eller på anastasia.almasidis@unikresurs.se
Daniel Edqvist, 072-1426923 eller på daniel.edqvist@unikresurs.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
602 28 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9827056