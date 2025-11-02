Produktionsarbetare
2025-11-02
Som laseroperatör och produktionsarbetare ansvarar du för driften av våra lasermaskiner som graverar och skär i olika metaller. Du kommer vara delaktig i alla delar av tillverkningsprocessen, alltifrån gravyr, utskärning, slipning, till montering och paketering. Du kommer kommunicera med din chef och vår kundtjänst online, och bedriva produktionen självständigt efter att den initiala utbildningen är avklarad. Tidigare erfarenhet av laserteknik är meriterande, men inte ett krav då vi kommer att vägleda dig genom alla moment.
Exempel på arbetsmoment
Lasergravera- och skära metallplåt.
Slipa plåt i bandslipsmaskin
Våttumling
Guldplätera.
Montera och paketera.
Beställa material från leverantör.
Kommunicera med vår kundtjänst på engelska.
Personliga Egenskaper (krav)
Ordning och reda
Grundläggande förståelse kring metall.
Goda datorkunskaper.
Praktiska färdigheter för utförande av enklare maskinunderhåll.
Du gillar att jobba självständigt.
Kommunicera på engelska.
Då du jobbar självständigt erbjuder vi hög flexibilitet, under förutsättning att du tar ansvar och ser till att arbetet håller hög kvalitet.
Om Silvercut
Silvercut grundades 2019 och skapar personifierade metallprodukter efter kundens text eller motiv. Bolaget bedrivs som en e-handelsbutik och riktar sig mot konsumenter internationellt. Vår nya verkstad i ligger i Borlänge (Islingby industriområde).
Sök till oss om du trivs att jobba självständigt och vara med och driva ett litet företag framåt. Här finns möjlighet att påverka, oavsett om det handlar om att utveckla nya produkter eller hitta smartare sätt att jobba på.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Mejla din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
Silvercut International AB (org.nr 559015-8738), https://silvercut.com
(org.nr 559015-8738), https://silvercut.com
Godsvägen 27
)
784 72 BORLÄNGE
Silvercut Borlänge Jobbnummer
9584405