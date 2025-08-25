Produktionsarbetare
Randstad AB / Betongarbetarjobb / Uddevalla
2025-08-25
Dina arbetsuppgifter
Ser du dig själv som en händig lagspelare med fokus på lösningar och inte räds att hugga i. Har du erfarenhet och kunskaper från tillverkningsindustrin? Ser du dig som händig? Vill du få möjlighet att utvecklas inom ett företag som är Nordens ledande tillverkare inom byggsektorn, då är detta ett uppdrag där du kommer att trivas. Vi på Randstad söker nu produktionsmedarbetare till kund i Uddevalla. Arbetstiden är förlagd på dagtid 07-16. Uppdragen ingår i vår uthyrningsverksamhet men för rätt person finns det efter en period goda chanser att bli rekryterad till företaget. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Som produktionsarbetare kommer du att ingå i ett arbetslag där samarbete och kommunikation är framgångsfaktorer. Även självständigt arbete förekommer. Du kommer bland annat att arbeta med tillverkning av betongprodukter efter ritning men också i färdiga former. Då arbetet är fysiskt krävs det att du trivs med att arbeta med kroppen, det förekommer inte nödvändigtvis så tunga lyft. Produktionen utförs i högt tempo så vi ser gärna att du trivs med högt tempo och inte räds att hugga i.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en arbetsmiljö med fysiskt arbete och god laganda. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta efter ritningar. Du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska i tal och skrift Som person är du en lagspelare som gillar göra grovjobbet, lyhörd, flexibel, och tålmodig. Du har en positiv inställning, är självgående och är noggrann med tider och säkerhet. Det är även viktigt att kunna lyfta blicken och se ett större perspektiv samt att vara initiativtagande i sitt arbete.Kvalifikationer
Engagemang/vilja Hög arbetsmoral
Erfarenheter/kunskaper från tillverkningsindustrin
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Kunskaper ritningsläsning
Traverskort
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
