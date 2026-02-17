Produktionsansvarig (vikariat)
2026-02-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Färsksallad Gl AB i Jönköping
Vill du ta en nyckelroll i ett livsmedelsföretag i en spännande utvecklingsfas där kvalitet, hantverk och laganda står i centrum? Nu söker vi en produktionsansvarig som vill vara med och driva vår produktion framåt.
Detta är ett vikariat fram till hösten 2027, med stora möjligheter till fortsatt anställning. Du kommer att börja med att gå vid sidan av vår nuvarande produktionsansvarige fram till augusti i år för att få en trygg och gedigen introduktion i rollen.
Om rollen
Som produktionsansvarig har du en central roll i verksamheten. Majoriteten av tiden är i dagsläget operationell i produktionen.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Tillverkning, packning och utleverans
Produktionsplanering - vad som ska produceras och när
Delegering och arbetsledning i det dagliga arbetet
Säkerställa att vår höga kvalitet alltid upprätthålls
Ansvar för livsmedelssäkerhet och hygienrutiner
Effektivisering och organisering av produktionen
Inköp och lagerhantering
Detta är en roll för dig som trivs i produktionen, gillar struktur och samtidigt är trygg i att ta ansvar och leda andra i det dagliga arbetet. Du är en tydlig och närvarande ledare med ett coachande förhållningssätt. Med handlingskraft, prestigelöshet och engagemang utvecklar du både verksamheten och dina medarbetare.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom livsmedelsproduktion (meriterande med ledaransvar)
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Har god förståelse för livsmedelssäkerhet och hygienkrav
Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Är en naturlig ledare som skapar engagemang och samarbete
Har truckkort
Om Färsksallad
Färsksallad är ett Jönköpingsbaserat livsmedelsföretag som sedan 1989 har levererat högkvalitativa sallader och röror till kunder över hela Sverige. Våra produkter finns idag hos Willys, Coop, Hemköp, City Gross, Tempo med mera. Som ett mindre företag har vi en familjär atmosfär där vi arbetar nära varandra för att skapa både produkter och en arbetsmiljö av högsta kvalitet. Här jobbar vi hårt - men vi har också roligt tillsammans på vägen.
Vill du vara med och utveckla framtidens Färsksallad?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så hörs vi!
Urval sker löpande.
Tillträde till tjänsten blir enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: jacob.alm@farsksallad.se
Detta är ett heltidsjobb.
Frysvägen 8
Jobbnummer
