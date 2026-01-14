Produktdesigner
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en digital produktdesigner för ett uppdrag. Rollen kräver att du är stark inom både UX och UI och van att arbeta genom hela designprocessen - från koncept till färdig design som kan realiseras i utveckling.
Du har gedigen erfarenhet av digital tillgänglighet, både i teori och praktik, och är trygg i att designa lösningar som uppfyller EU's Tillgänglighetsdirektiv samt i att samarbeta med utvecklare kring tillgänglig implementation. Du har även god vana av att arbeta i och med designsystem i Figma.
Uppdraget innebär bland annat att:
Arbeta med UX- och UI-design för digitala produkter och tjänster
Ta design från wireframes till visuella design
Använda samt bidra till ett designsystem under uppbyggnad i Figma
Säkerställa god användbarhet och hög visuell kvalitet
Arbeta aktivt med digital tillgänglighet i designbeslut
Samarbeta nära produktägare, utvecklare och andra designers
Den vi söker:
Har minst 3 års erfarenhet som digital produktdesigner (UX/UI)
Är självgående, strukturerad och van att ta ansvar i uppdrag
Har dokumenterad erfarenhet av tillgänglighetsanpassad design
Har vana av att arbeta med designsystem i vårt verktyg Figma
Ett extra plus är att ha börjat adaptera AI som verktyg i sitt designarbete
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
