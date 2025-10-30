Produktansvarig
Vill du tillhöra ett företag med mångårig erfarenhet inom byggnation och inomgårdsutrustning för lantbrukare, som har yrkesstolthet och hjärta för såväl de tekniska detaljerna som djuren och människorna? Nu har du möjligheten i en roll där du kommer att bli produktansvarig för inredning nöt.
Vårt huvudkontor, tillverkning och lager ligger i södra Östergötland, i Rydsnäs nära gränsen till Småland. En placering i hjärtat av en mycket aktiv landsbygd och vi har därigenom blivit väl medvetna om de krav som ställs för att effektivt möta våra kunders behov.
Är du en strukturerad och kreativ problemlösare? Då kan detta vara din nästa möjlighet!
Om rollen
Som produktansvarig har du en arbetsdag som sällan är den andra lik. Förutom att du ansvarar för alla produktionsritningar är du även ute hos våra kunder, tillsammans med våra säljare, där du för dialog som leder oss framåt i vår utveckling.
Du är den sammanhållande länken som pratar med alla - från säljare till säljstöd eller någon i produktionen, allt för att säkerställa att alla är synkade kring produktens vision och mål. God kommunikationsförmåga är därför inte bara en bonus, det är en absolut nödvändighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Produktionsritningar i Solid Works, både standard och specialritningar.
• Underlag till legoleverantörer
• Kvalitetssäkring
• Produktutveckling
• Upprättande av manualer, monteringsanvisningar, lathundar, reservdelslistor etc.
• Grafiskt underlag för dekaler & klistermärken
• Ansvarig för produktstrategi - vad vill vi utveckla framåt?
• Utveckling av sortiment/lönsamhet tillsammans med andra kollegor.
• Övergripande strategisk utveckling
Du kommer även att vara behjälplig med beredningsarbete vid arbetstoppar eller när dina kollegor behöver hjälp. Hos oss är vi prestigelösa, vi hjälps åt.
Vi söker dig som
• Har mycket god erfarenhet av Solid Works.
• Har ett lantbruksintresse, gärna med erfarenhet av djurhållningsfrågor.
• Trivs i en roll där du har varierande arbetsuppgifter, allt från produktionsritningar till produktstrategier.
• Har god allmän systemvana, gärna med erfarenhet i affärssystemet Monitor.
Vem är du?
Vi söker dig som är en självgående, flexibel och tekniskt intresserad person som är nyfiken och gillar en roll med stort eget ansvar och ägandeskap. Du gillar struktur och ordning, har ett tydligt sätt att kommunicera och vill vara med och bidra till något större, du vill kunna lära andra det du kan och utvecklas tillsammans hos oss och våra kunder.
Vi erbjuder
En roll med stor variation där du får arbeta såväl självständigt som tillsammans med dina kollegor i en utvecklande roll med möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat team i ett företag som värdesätter initiativ, ansvar och samarbete.
Låter det som din nästa utmaning? Kul, vi ser fram emot din ansökan.
Sök tjänsten senast den 25 november, vi går igenom ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Eventuella frågor besvaras av Cecilia Björkegren, HR ansvarig, cecilia.bjorkegren@ydre-grinden.se
