Production Quality Engineer till UMS Skeldar i Linköping
2026-03-23
UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.
Kommande kundleveranser och nya kontrakt gör att vi nu vill stärka upp vårt Quality-team med en kollega! Vi söker en Quality Engineer med erfarenhet av att ha jobbat nära produktion som tillsammans med kollegorna vill stötta organisationen inom kvalitetsområdet.Kvalitetsingenjör hos oss:
Du blir del av Quality-teamet som ingår i avdelning Product & Complience. Product & Compliance som består av 16 personer som har olika systemövergripande kompetenser. Avdelningen supportar hela organisationen och har roller som exempelvis Chefsingenjör, Configuration Management, Tech-pubs och Quality.
Teamet Quality består av tre personer som jobbar brett inom hela kvalitetsområdet.
I rollen som Kvalitetsingenjör med fokus på produktion kommer du att:
Samarbeta med och stötta hela organisationen, och i synnerhet produktion, gällande kvalitetsfrågor.
Kvalitetsgranskningar/kontroller (Q-Gates, FAT, Final Inspection, etc.).
Driva kvalitetsutredningar och avvikelsehantering.
Hantera karantän och ankomstkontroll.
Jobba med processarbete.
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Då tjänsten innebär många kontaktytor behöver du trivas att jobba med andra människor och ha hög samarbetsförmåga. Vi ser även såklart att du är kvalitetsmedveten. För att trivas oss behöver du vara en doer, en självgående och strukturerad person som tar ansvar, planerar och driver uppgifter framåt.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning. Du har några års relevant arbetslivserfarenhet som kvalitetsingenjör eller liknande roll. Det är starkt meriterande att ha jobbat nära produktion, med hantering av ankomstkontroll, karantän och kvalitetsutredningar. Du har god dator- och systemvana. Erfarenhet av flygverksamhet är meriterande men inget krav.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Kan förekomma några gånger per år.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
