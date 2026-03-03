Production operator
2026-03-03
Nu söker vi efter en production operator till vår kund i Västerås!
Ansvarsområden
Stödja verkstadsgolvet när fel uppstår.
Stödja produktionen i hur dessa fel ska hanteras.
Styra problemlösning för att fastställa renpunkt, smutspunkt och driva mot inneslutning.
Samarbeta med leverantörskvalitet, industriteknik, logistik, projektfunktioner och andra funktioner för att driva avvikelser framåt.
Stödja övergripande problemlösningsaktiviteter via 8D/QRQC-processer.
Utföra slutinspektioner av produkter enligt slutinspektionsinstruktioner och det pappersarbete som är kopplat till inspektionerna.
Stödja projektet vid kundbesök gällande kvalitet.
50% i leverantörskvalitetsserie för inkommande inspektion av främst stora metalldelar
50% i industriell kvalitet för daglig fel- och reklamationshantering i produktion plus slutinspektioner
Leverantörsdelar som går in i produktion måste inspekteras enligt en instruktion för inkommande inspektion. Resultaten måste dokumenteras, vidarebefordras till leverantörerna och granskas tills inkapsling och eventuellt även rotorsaksanalys är slutförd.Kvalifikationer
Ingenjörsexamen
Arbetslivserfarenhet av inkommande inspektion
Arbetslivserfarenhet av problemlösning
Arbetslivserfarenhet av industriella processer (skruvning, krympning, svetsning, ...)
Flytande svenska och engelska
Stark med IT-verktyg
Önskvärd (ej ett krav) Kvalifikation
Gult bälte i Six SigmaOm företaget
Randstad
Randstad
