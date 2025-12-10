Production Manager - Kiruna
Stena Recycling AB / Maskiningenjörsjobb / Kiruna Visa alla maskiningenjörsjobb i Kiruna
2025-12-10
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Kiruna
, Boden
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din ledarskapsresa? I den här rollen får du en viktig roll i att utveckla och optimera driften av en helt ny anläggning, där vi arbetar nära en av våra största kunder i ett in-house-upplägg. Du kliver in i en växande verksamhet i en region där industrin expanderar snabbt - med stora möjligheter att påverka både resultat och riktning.
På vår nyetablerade filial i Kiruna säkerställer vi att produkter och material blir till återvunna råvaror. Med hjälp av moderna maskiner och effektiva processer ser vi till att materialet återvinns på rätt sätt och får ett nytt liv - antingen hos våra kunder, samarbetspartners eller på någon av våra egna anläggningar.
Om rollen
Som Production Manager är din huvuduppgift att driva, planera och fördela det operativa arbetet för dina medarbetare på site inne hos vår största kund. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för 5 produktionsarbetare som alla arbetar med att bearbeta material av olika slag. Tillsammans med din chef driver du utveckling av din verksamhet, följer upp nyckeltal och är behjälplig i uppgifter kopplat till yttre miljö. Du ansvarar också för att utveckla en säker arbetsplats tillsammans med dina medarbetare och kollegor. I din roll kommer du även att planera logistik för det material som vi hanterar samt säkra avsättningen via exempelvis tåg eller lastbilstransport.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Tillse att egenkontroll, miljö- och arbetsmiljökrav efterlevs.
• Arbeta med systematiskt förbättringsarbete och processoptimering i enlighet med bolagets aktuella arbetsmetod för förbättringsarbete och daglig styrning.
• Utarbeta rutiner och utbilda produktionsarbetare i de rutiner och föreskrifter som gäller för arbetets utförande för att öka kompetensnivån.
• Ha daglig kontakt med kund och samarbetspartner.
• Ansvarar för kompetensförsörjning för dina medarbetare.
Din arbetstid är 07:00-16:00, måndag till fredag. I tjänsten förekommer det tjänsteresor inom malmfälten samt kundbesök tillsammans med filialchef och kundansvariga säljare.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven, närvarande och nyfiken ledare med ett kommersiellt intresse. Du samarbetar effektivt med ditt team, tar naturligt ansvar och har ett coachande förhållningssätt. Du kommunicerar tydligt och förstår vikten av aktivt lyssnande och feedback. Dessutom är du självgående och har alltid säkerhet i fokus i allt du gör.
Kvalifikationer
• B-körkort
• Minst 3 års relevant yrkeserfarenhet
• Erfarenhet av arbetsledning
• Gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kommunikativa och skriftliga kunskaper i svenska
• Goda kommunikativa kunskaper i engelska
Vi ser det som meriterande om du har eftergymnasial utbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet samt har erfarenhet av att arbeta i affärssystem. Vi ser det också som ett stort plus, om du har erfarenhet av transportplanering.
Vi erbjuder
Du kommer att vara en del av en framåtlutad organisation där du får stora möjligheter att själv påverka både din vardag, teamets utveckling och bolagets framdrift inom ditt område. Runt dig har du kompetenta kollegor och tillsammans formar vi framtidens lösningar inom återvinning och cirkuläret. Som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill utvecklas, både individuellt och tillsammans med oss. Vi erbjuder vi dig konkurrenskraftig ersättning och trygga förmåner, läs mer här.
Ansökan och rekryteringsprocess
Vi välkomnar ansökningar senast 2026-01-07. Vi går löpande igenom samtliga ansökningar, och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till en intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varm välkommen att höra av dig till rekryterande chef Pär Lundström på par.lundstrom@stenarecycling.se
Under jul och nyår njuter vi av lite välförtjänt ledighet. Det betyder att vi inte kommer att påbörja urvalsprocessen förrän andra veckan av januari. Tack för ditt tålamod - vi ser fram emot att läsa din ansökan när vi är tillbaka.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Varmt välkommenmed din ansökan. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena recycling Jobbnummer
9638287