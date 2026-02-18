Product & Embedded Systems Engineer till Radonova
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-02-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt driven ingenjör som inte nöjer dig med att bara följa med, utan vill ta ansvar och driva utvecklingsprojekt framåt? Hos Radonova får du en nyckelroll där du kombinerar hårdvarunära programmering, produktansvar och projektledning. I deras mindre utvecklingsteam arbetar du nära både teknik och affär, tar ägandeskap över instrumenten och driver förbättringar hela vägen, från identifierat behov till färdig lösning, med verklig påverkan på produkter som används världen över. Rollen erbjuder goda karriärmöjligheter i takt med att du är med och lägger grunden till Radonovas tillväxtresa inom radoninstrument. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Radonova startade 1986 som en liten forskargrupp på fyra personer, mitt i skuggan av Tjernobylolyckan. Idag är företaget en global ledare inom radonmätning, med kunder i över 80 länder och kontor runt om i världen. Från högteknologisk produktion och avancerad analys till forskning, support och digitala lösningar. Radonova erbjuder radonmätning för allt från bostäder och arbetsplatser till större anläggningar och markområden, och gör därmed en konkret skillnad för människors hälsa världen över.
I rollen som Product & Embedded Systems Engineer blir du en central del av Radonovas tekniska utveckling och får ett helhetsansvar för företagets instrument. Du arbetar i ett mindre, tvärfunktionellt utvecklingssteam där du kombinerar hårdvarunära programmering, elektronikförståelse och produktutveckling. Rollen innebär både ett tekniskt djup och ett tydligt produktperspektiv, där du över tid blir den som verkligen kan instrumenten, hur de är uppbyggda, hur de används och hur de kan förbättras.
Du arbetar hands-on med vidareutveckling av befintliga instrument, från felsökning och analys till implementation av förbättringar i både hårdvara och firmware. Samtidigt driver du projekt kopplade till nya produkter, där du bidrar med teknisk expertis i utvecklingsarbetet. Rollen är långsiktig och passar dig som vill ta ägandeskap, driva initiativ och se dina idéer bli verklighet i färdiga produkter.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom utveckling, produktion och sälj, där du fungerar som teknisk brygga mellan olika delar av organisationen. Du har även kontakt med externa konsulter och vid behov kunder, exempelvis för att förklara tekniska lösningar eller analysera uppkomna problem. Introduktionen sker tillsammans med erfarna kollegor och är upplagd för att du stegvis ska sätta dig in i Radonovas instrument, teknik och arbetssätt, med målet att du på sikt blir en av företagets tekniska experter inom området.
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Radonova. Academic Work ansvarar för hela rekryteringsprocessen och finns med som stöd från ansökan till anställning.
Du erbjuds
• En nyckelroll i ett mindre utvecklingsteam där du verkligen får vara med och påverka
• Mycket goda möjligheter att växa i din karriär i takt med att Radonovas instrumentverksamhet utvecklas och växer
• Ett företag med långsiktighet, stabilitet och samhällsnytta
• Möjlighet att arbeta brett med både hårdvara, inbyggda system och produktutveckling
• Trygg anställning med kollektivavtal, pension, försäkringar och andra förmåner
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Ha produktansvar för Radonovas instrument och driva förbättringar över tid
• Arbeta med hårdvarunära programmering och firmware, främst i C
• Driva projekt kopplade till vidareutveckling av befintliga instrument
• Medverka vid utveckling av nya produkter, där du axlar rollen som projektledare
• Analysera instrumentens funktion, identifiera brister och förbättringspotential samt driva lösningar framåt
• Säkerställa att instrumenten fungerar stabilt och utvecklas mot högre kvalitet och prestanda
• Fungera som intern teknisk expert och ge support till exempelvis säljorganisationen
• Samarbeta med externa konsulter och interna kollegor i tekniska projekt
• I mindre omfattning arbeta med dataflöden och kommunikation, exempelvis hur instrument skickar data via gateways till servrar
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning inom elektronik, elektroteknik, mekatronik, datateknik eller liknande, alternativt har annan relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av arbete med tekniska instrument och hårdvarunära system
• Är mycket bekväm med programmering mot inbyggda system/hårdvara (C)
• Har en god förståelse för elektronik, elektroniska komponenter och kretskort samt förmåga att läsa och tolka scheman
• Erfarenhet av att felsöka, analysera och förbättra tekniska produkter eller instrument
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Erfarenhet av instrument inom tex labb, medicinteknik eller industri
• Kunskap i CAD och ritning av komponenter
• Erfarenhet av projektledning och/eller produktägarskap
• Erfarenhet av programmering i Java eller andra mjukvarunära språk
• Förståelse för dataflöden och kommunikation mellan enheter och servrar
Viktigast av allt, din personlighet
För att trivas i rollen tror vi att du är lösningsfokuserad, strukturerad och tekniskt nyfiken. Du gillar att driva initiativ, ta ansvar och se saker gå i mål, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor. Du är social, prestigelös och trivs i en miljö där teamarbete, kunskapsdelning och teknik står i centrum. Framför allt har du ett genuint intresse för att förstå hur tekniska system fungerar och hur de kan utvecklas och förbättras.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Placering: Fyrislund, Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Radonova presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9748834