Product Manager -Commercial
2025-10-14
Om Carla Vi vill accelerera omställningen till hållbar mobilitet. Det gör vi genom att erbjuda det mest kundvänliga sättet att sälja och köpa elbilar. Vårt mål är att bli Norra Europas största aktör inom försäljning av elbilar. Vi grundades i Stockholm 2020, och är idag näst störst i Sverige inom försäljning av begagnade elbilar. Under 2025 siktar vi på en försäljningsvolym på 2 miljarder kronor med lönsamhet, samtidigt som vi fortsätter ha Sveriges nöjdaste kunder.
Vår affärsmodell bygger på att:
Köpa och sourca bilar från privatpersoner, företag och partners som banker, leasingbolag och tillverkare.
Erbjuda en helt digital kundresa via carla.se kombinerat med personlig service från våra säljare.
Säkerställa hög kvalitet och lönsamhet genom effektiva interna processer, stark dataanvändning och egna system.
Om rollen
Som Product Manager - Commercial på Carla får du en central roll i att utveckla de digitala verktyg och kundupplevelser som driver vår kommersiella affär framåt. Du kommer att arbeta i skärningspunkten mellan teknik, design och affärsutveckling - och kombinera insikter från sälj, inköp, finans, management, marknad och såklart kunder för att skapa smarta, hållbara lösningar, både för mötet med kund online samt på telefon, chat, e-post, mm.
Rollen är bred: ditt arbete handlar dels om att förbättra interna kommersiella processer och system - som vårt interna BackOffice, Hubspot (CRM) och integrationer mot affärssystemet Business Central. Arbetet handlar dels om att utveckla vår konsumentsajt carla.se, där du tillsammans med utvecklare, designer, marknad och eCommerce manager optimerar konvertering, försäljning och kundupplevelse.
Du kommer att kartlägga och analysera processer tillsammans med användare för att förstå rotorsaker till problem innan ni designar lösningar. Din förmåga att kombinera service design, interaktionsdesign och produktledning gör att du kan skapa flöden som fungerar lika bra för interna team som för kunder. Du får en viktig roll i att förtydliga problem, facilitera diskussioner och leda tvärfunktionella beslut.
Du rapporterar till CPTO och arbetar tätt med tech lead och utvecklingsteamet (som är remote), samt med säljare, inköpare, värderare, finansteam, management och marknad på kontoret i Stockholm.
Dina ansvarsområden
Identifiera, analysera och prioritera behov inom Commercial tillsammans med sälj, inköp, finans, management och marknad.
Kartlägga och förbättra processer med hjälp av service design-metoder.
Leda utveckling av nya funktioner i våra interna system och i carla.se.
Samarbeta tätt med designer, utvecklare och stakeholders i tvärfunktionella projekt.
Säkerställa att lösningar är välanpassade, skalbara och ger konkret affärsnytta.
Arbeta med konverteringsoptimering, kundinsikter och feedbackverktyg.
Ansvara för roadmap, prioritering och kommunikation av teamets arbete.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som kombinerar affärsförståelse med stark process- och designkänsla. Du trivs i en miljö där du får jobba både affärsutvecklande och hands-on, och gillar att få saker gjorda. Du är trygg i att facilitera diskussioner, tydliggöra problem och skapa struktur i komplexa flöden.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet som Product Manager eller liknande roll. Dokumenterad vana att kartlägga och förbättra processer tillsammans med användare.
Erfarenhet av att ta fram och validera UX-design (tillsammans med eller utan designer).
Intresse för service design och interaktionsdesign.
Vana av att leda utvecklingsteam (remote)
Förmåga att balansera kommersiella mål med interna effektiviseringsbehov.
God förmåga att kommunicera och förenkla komplex information.
Vana och förståelse av vikten av release management - att utbilda, kontrollerat rulla ut och följa upp releaser
Talar flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
E-handel eller annan digital försäljning.
CRM- och affärssystem som Hubspot eller Business Central.
Konverteringsoptimering och A/B-testning.
User research med både kvalitativa och kvantitativa metoder
Automatisering eller AI-drivna verktyg i kommersiella flöden.
Plats och arbetssätt
Rollen är baserad på vårt kontor i Vasastan i Stockholm, nära dina stakeholders och en del av det bredare produktteamet. Möjligheter finns för visst remotearbete. Ersättning
