Product Data Specialist till Syntronic Production Services
2025-09-11
Product Data Specialist
Vi söker dig som är strukturerad och uppskattar ordning och reda i systemen och som vill vara den som håller ihop artiklar, BOM:ar, AVL/AML och dokumentation i våra affärs- och PLM-system. Hos oss får du en hands-on roll där du själv bygger, uppdaterar och förbättrar produktdata - direkt avgörande för att vår elektronikproduktion ska flyta smidigt.
Vad du gör hos oss
Tar ägarskap över att säkra och driva kvalitén i vår data i de olika affärssystemen.
Skapar och underhåller artiklar i ERP och PLM.
Importerar och kvalitetssäkrar kunders BOM:ar.
Hanterar AVL/AML och ser till att rätt tillverkare/leverantör kopplas till varje komponent.
Tar hand om ändringar (PCN/PDN, ECO/ECR) och ser till att rätt version alltid är aktiv.
Arbetar nära inköp, produktion och konstruktion - du blir den självklara kontaktpunkten för produktdata.
Fångar avvikelser, rensar, förbättrar och håller systemet snyggt.
Vem vi tror att du är
Du gillar att jobba med system och data - du har mycket god datorvana, är effektiv i ditt arbete, hittar lösningar och gillar att testa dig fram.
Du är noggrann, trivs med struktur och blir lite glad när allt "stämmer" i databasen.
Du har några års erfarenhet av liknande arbete och har då jobbat i ERP och gärna PDM/PLM - eller, så är du nyligen examinerad brinnande intresse och
Har du erfarenhet från EMS eller elektronik är det ett stort plus.
Det är meriterande om du kan lite om CAD/EDA och/eller har jobbat med komponentdatabaser.
Varför du kommer trivas
Du kommer trivas hos oss på Syntronic eftersom du får en nyckelroll där fokus ligger på att verkligen göra jobbet - utan att ha personalansvar. Här märks ditt arbete direkt: varje korrekt BOM eller artikel du hanterar bidrar konkret till produktionen. Du blir en del av ett team som uppskattar samarbete och snabba beslut, och samtidigt får du vara med i vår satsning på modern produktion och datadrivna arbetssätt, där du blir en viktig pusselbit i vår fortsatta utveckling.
Tjänsten kommer att vara placerad i Kumla eller i Sandviken och du kommer vara organiserad hos Produktionschef på siten, men funktionen och ansvaret spänner över hela Syntronic Production Services. Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vara ett team är vår styrka och därför arbetar vi på plats på kontoret.
Vi erbjuder
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 10 oktober. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
