Product Area Manager
2025-12-16
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Är du redo för din nästa utmaning - kanske finns den inom Vattenfall?
Om du, liksom vi, vill göra skillnad genom att möjliggöra fossilfrihet, så kanske denna öppning är något för dig! Uppdraget för vårt team är att skapa värde till våra kunder, dels genom att erbjuda de-centrala lösningar bestående av solenergi- och energilagringslösningar - dvs ren, distribuerad och förnybar energi, och dels tjänster kopplade till dessa produkter. Ett annat nyckelområde för vårt team är att koppla samman och optimera energisystemet där anslutna decentraliserade energiresurser (DER) skapar värde i form av flexibilitet som behövs för att stabilisera det nationella nätet, hantera obalanser i energihandel, överbelastning av elnätet mm., dvs. stor nytta för samhället - vårt bidrag till Vattenfalls syfte att möjliggöra ett fossilfritt liv.
Som Product Area Manager inom Customers & Solutions (C&S) Nordics kommer du tillsammans med vårt team att utveckla Decentral Energy Solutions (DES)-verksamheten i Sverige och Finland. Speciellt fokus för dig kommer att vara att ansvara för produktområdet Entreprenadaffären dvs för solpaneler, växelriktare, batterier och övriga produkter som ingår i de anläggningar vi säljer. Detta inkluderar hela produktlivscykeln från strategi och planering till genomförande, inklusive go-to-market och lansering samt efteranalys, till kontinuerlig utveckling och underhåll samt eventuell avveckling framgent.
Om rollen
I rollen som Product Area manager arbetar du tillsammans med resten av teamet och är experten rörande ditt produktområde: de produkter som idag existerar och de som är under utveckling. Rollen syftar till att uppnå intäkts- och kundnöjdhetsmålen inom givna budget- och tidsramar. Balans mellan affärsmål, kundbehov och tekniska överväganden å ena sidan och å den andra säkerställandet av att långsiktiga mål nås. I ansvaret ingår att definiera produktstrategin och visionen inklusive go-to-market-strategi inom produktområdet vilken skall vara i linje med DES övriga produktportfölj och Business Unit Customer Nordics strategi och mål.
Samarbete med externa partners samt andra delar av DES och Vattenfall är en viktig del av det dagliga arbetet som inkluderar människor, processer och teknik.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvar och hantering av DES-portföljens produkter genom produktens livscykel för att säkerställa förmågan att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga, CSR- och juridiskt godkända säljbara och fakturerbara produkter vid alla tidpunkter. Definiera produktstrategi och vision inklusive go-to-market-strategi inom produktområdet.
Ansvara för produktens lönsamhet vilket inkluderar att beräkna och ange golvpris för nyutvecklade produkter
Skapa och upprätthålla roadmap för utveckling och lansering av produkter och funktioner inom produktområdet
Kontinuerligt samla in marknads-/regulatorisk/konkurrentinput samt kundfeedback från olika källor, och definiera krav på nya/förbättrade produkter/funktioner
Förvalta befintliga produkter genom att hålla dokumentation uppdaterad samt säkra fortsatt relevans i marknaden eller om produkten bli obsolet, avveckla produkten
Äga intern FAQ och vara den som har/hittar svaret på frågor som kommer från den operativa delen (sälj- och supportteam) av DES samt utbilda medarbetare i produktkunskap vid behov
Användare i våra produkters monitoreringssystem och övriga applikationer samt systemägandeskap för dessa
Hantera prioritering i olika forum inom DES samt produktbacklogg för produktområdet
Kravspecifikation
Akademisk examen som Civilingenjör eller motsvarande
Erfarenheter av hårdvara sol, batterier, växelriktare
Längre erfarenhet från liknande befattning
God förståelse för möjligheterna inom det snabbt framväxande digitala området samt inom energilandskapet
God förståelse för affärslogiken i olika affärssegment
Flytande muntligt/skriftligt på svenska och engelska. Finska är en merit
Som person ser vi att du har följande förmågor:
En förmåga att inte bara förstå kundernas behov utan också att omvandla till relevanta erbjudanden, tjänster och lösningar med hög kvalitet
"Få saker gjorda"-mentalitet; förmåga och mod att arbeta med ämnen av både operativ och strategisk karaktär med siktet inställt på helhetsbilden
Äkta laganda; att stödja och sparra med varandra är avgörande för nå framgång och är något du skriver under på och gärna gör
Förmåga att driva förändring och arbeta i stora och komplexa organisationer och att effektivt hantera interna och externa gränssnitt och samarbeten vilket ibland kräver flexibilitet, tänkande utanför boxen och en förmåga att behålla lugnet oavsett situation.
Övriga kvalifikationer
Driven, affärsmässig och med hög grad av uthållighet
Analytiskt tänkesätt
Strukturerad och självständig och samtidigt flexibel och pragmatisk
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00 Rolf Olsson (Akademikerna), Simon Salomonsson (Unionen), Cecilia Bodin (Ledarna), Mikael Mukka (SEKO)
