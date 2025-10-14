Product and Application Strategy Manager till Fagerhult
2025-10-14
DET HÄR ÄR VI
Ljus är en del av hela vår dag - den vägleder, ger energi och påverkar hur vi mår från morgon till kväll. På Fagerhult utvecklar vi belysningslösningar som gör verklig skillnad i människors vardag - i skolor, kontor, sjukhus, butiker och i offentliga miljöer utomhus.
Med mer än 80 års erfarenhet har vi byggt en djup kunskap om ljusets positiva inverkan på oss människor. Den kunskapen driver vår innovation och har gjort oss till marknadsledare i Sverige och Norden, och en pålitlig partner i hela Europa. I dag är vi runt 1 000 medarbetare som tillsammans skapar belysningslösningar för bättre liv, med produktion i Habo, Sverige, och i Kina. Fagerhult Brand omsätter över 1 miljard SEK och finns på mer än 12 europeiska marknader. Som en del av Fagerhult Group - med 12 varumärken, 4 100 medarbetare och verksamhet i 27 länder - är vi också en av Europas ledande aktörer inom belysning. Läs mer på fagerhult.com
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Varje dag når Fagerhults belysningslösningar människor överallt i samhället: i klassrum, affärer och på arbetsplatser. Nu söker vi en Product and Application Strategy Manager som tar ett helhetsansvar för vår produktportfölj - sätter riktningen, ser till att vi möter kundernas behov, utvecklar affären och stärker vårt varumärke.
Det här är en strategisk roll med stor påverkan: att ta en bred och etablerad portfölj till nästa nivå. Det innebär att anpassa strategi och applikationer så att de svarar mot både marknadens behov och företagets mål - och leverera kundnära belysningslösningar, utvecklade för framtiden. Mer konkret handlar uppdraget om att:
Forma framtidens belysning, från strategi till resultat
Som ägare för Fagerhults hela produktportfölj är det du som ansvarar du för att skapa en långsiktig strategi och säkerställa att våra innovationer är tekniskt vassa och kommersiellt starka. Du avgör var vi ska investera, vad vi ska fasa ut och hur portföljen blir tydligare och enklare för kunderna att välja.
Kundperspektiv i varje beslut
Den här rollen handlar om att ta Fagerhult närmare kunden och se se portföljen ur kundens ögon - hur ljus planeras och installeras till hur det används och underhålls i olika miljöer. Genom att kombinera kundinsikter och marknadstrender utvecklar du innovationer som skapar verkligt värde.
Leda transformationen med smarta lösningar
Fagerhults mål är att alla produkter ska vara uppkopplade 2030 och du sätter strategin och leder genomförandet av detta skifte mot smarta funktioner och tjänster som stärker Fagerhults position på marknaden.
Säkra kommersiellt genomslag
Ditt uppdrag är att göra produktstrategin till en kommersiell framgång. Det kräver inte bara en stark portfölj, utan att kunderna tydligt ser värdet. Med rätt kommunikation, lanseringsramverk och säljstöd gör du lösningarna begripliga och attraktiva. Tillsammans med sälj och marknad stärker du produktberättelsen, sätter prisstrategier och ser till att produkterna förstås, uppskattas och får genomslag.
Skapa teamkänsla och samarbete
Du leder ett team med produktchefer och strateger och formar en enhet med gemensam riktning, tydliga prioriteringar och effektiva arbetssätt. Medan produktcheferna driver den löpande dialogen med R&D, sälj, marknad och produktion, är din roll att ge vägledning och skapa processer som gör samarbetet enkelt, tydligt och fokuserat på samma mål. Du rapporterar till Product and Marketing Director, är del av Product and Marketings ledningsgrupp, och är baserad i Habo.
DET HÄR ÄR DU
Den här rollen passar dig som är trygg med att staka ut riktningen, vet hur man bygger förtroende och får saker att hända i en komplex miljö. Du som lyckas i uppdraget är:
Affärsdriven och teknikintresserad
Du har troligen en bakgrund inom produktledning eller affärsutveckling i B2B, gärna internationellt. Även B2C kan vara relevant om du har erfarenhet av att omsätta kundinsikter och marknadsbeteenden till attraktiva erbjudanden. Viktigast är att du förenar affärssinne med teknikintresse - så att du kan skapa kundnytta utifrån tekniska möjligheter och bygga förtroende hos R&D och produktchefer. Du har en akademisk examen inom teknik eller ekonomi, eller motsvarande erfarenhet.
Strategisk och beslutsam
Du är trygg i att fatta beslut, även när det rör sig om komplexa frågor. I ditt tillvägagångssätt ingår både att väga in andras perspektiv och siffror såsom business case, lönsamhet och KPI:er. Andra litar på dina beslut för att du kombinerar fakta med gott omdöme - och förklarar tydligt ditt resonemang när du pekar ut riktningen.
En ledare som skapar både tillit och ansvar
Du har minst åtta års erfarenhet av att leda, även tvärfunktionella team, och vet hur man får människor att prestera sitt bästa. Du sätter gemensamma mål, klargör roller och följer upp på ett sätt som motiverar till ansvar. I förändring är du en trygg punkt som gör det svåra begripligt och tillför energi som håller engagemanget levande. Ditt ledarskap gör att människor känner sig sedda och delaktiga - därför följer de dig, även när riktningen ändras.
Van att navigera bland många stakeholders
Under din karriär har du lärt dig konsten att röra dig i komplexa miljöer med olika stakeholders. Du vet vem du ska prata med, hur du får med dig andra och hur du bygger förtroende över funktioner och marknader. Samtidigt har du förmågan att leda diskussioner mot gemensamma beslut - och få organisationen att ta stora steg framåt utan friktion.
AIMS REFLEKTIONER
Det här är inte en vanlig chefsroll - det är en av de viktigaste positionerna på Fagerhult just nu. Du ansvarar för hela produktportföljen och hur du formar den sätter tonen för företagets framtid. Rollen präglas av kontraster: en lång tradition och starkt rykte inom belysning, men också en tydlig vilja att komma närmare kunderna och tänka mer kommersiellt. Som Product and Application Strategy Manager blir du den som håller ihop helheten - ger riktning, bygger teamet och ser till att portföljen speglar marknaden.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här skulle kunna vara din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig. Lämna ditt CV och kontaktuppgifter här nedan så snart du har möjlighet - vi går igenom ansökningar löpande. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anna Josefsson, 070-2066 286 eller anna@aimexecutive.se
