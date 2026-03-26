Processutvecklare inom avtalsuppföljning
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett kvalitetsarbete kopplat till serviceresor, där fokus ligger på att utveckla en tydlig process för framtida avtalsuppföljningar och samtidigt genomföra uppföljning av befintliga entreprenörsavtal. Uppdraget passar dig som vill kombinera processutveckling, kvalitetsarbete och avtalsuppföljning i en verksamhet med flera avtal och entreprenörer.
Här får du en viktig roll i att skapa struktur och långsiktighet i hur avtal följs upp. Du arbetar både strategiskt och operativt: från att analysera nuläge och definiera arbetssätt till att följa upp att avtalade krav och leveransnivåer efterlevs. Du förväntas också ta fram metod och genomförandeplan, sammanställa resultat i en slutrapport och kunna presentera slutsatser muntligt.
ArbetsuppgifterUtveckla en process för uppföljning av entreprenörsavtal
Kartlägga nuläge och identifiera förbättringsområden i arbetssätt och uppföljning
Genomföra avtalsuppföljning utifrån avtalens samtliga delar
Följa upp krav, leveransnivåer och efterlevnad i befintliga avtal
Ta fram metod och genomförandeplan för uppdraget
Sammanställa resultat och rekommendationer i en slutrapport
Presentera resultat och slutsatser muntligt vid behov
KravMinst fem års dokumenterad erfarenhet inom kollektivtrafikbranschen
Minst fem års erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete med implementerade förbättringsåtgärder
Minst fem års erfarenhet av avtalsuppföljning inklusive uppföljning mot krav och leveransnivåer
Erfarenhet av processutveckling, inklusive kartläggning, analys och implementering av förbättrade arbetssätt
Du arbetar strukturerat och kan omsätta analys till tydliga, praktiska arbetssätt
Du kan dokumentera och kommunicera resultat på ett tydligt och professionellt sätt
MeriterandeGod förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
371 34 KARLSKRONA
