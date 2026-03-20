2026-03-20
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med nära noll nettoutsläpp av koldioxid. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Generöst friskvårdsbidrag
Subventionerad lunch
Hälsokontroller
Gratis träning i vårt fräscha gym
Bonus
Din roll
Som processtrainee får du den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna arbeta på ett säkert och effektivt sätt i vår produktion. Till en början är yrkesintroduktionen förlagd på dagtid med inplanerade teoretiska och praktiska moment för att sedan övergå till 3 skift som innebär att du arbetar dagtid, kvällar och helger året om. Under skiftgången arbetar du nära våra erfarna medarbetare medan du bygger på dina färdigheter. Yrkesintroduktionen pågår i 12 månader med chans på förlängning ytterligare 12 månader.
Under traineeperioden har du möjlighet att söka våra lediga jobb inom produktionen. Många av våra medarbetare började sin utveckling hos oss som trainee.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv/att-jobba-pa-cementaPubliceringsdatum2026-03-20Profil
Dina personliga egenskaper är viktigast för oss. Vi värdesätter ditt engagemang, din kreativitet och att du sprider en god stämning i teamet. Du är vetgirig och söker aktivt kunskap och svar på dina frågor. Det är en fördel om du arbetat i team tidigare. Gymnasieutbildning och B-körkort är ett krav samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. För att trivas hos oss i produktion behöver du gilla att arbeta fysiskt och kunna samarbeta med andra.Så ansöker du
Tjänsten är heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller arbetsledare Björn Wikström. Sista ansökningsdag är den 19 april, urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116535".
Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864), https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv
Skolgatan 6 (visa karta
)
624 48 SLITE
Heidelberg Materials Cement Sverige
Hanna Lenholm hanna.lenholm@heidelbergmaterials.com
