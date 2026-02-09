Processoperatörer till Bromma avloppsreningsverk
Bemannia AB (Publ.) / Processoperatörsjobb / Stockholm Visa alla processoperatörsjobb i Stockholm
Är du intresserad av att arbeta på ett samhällsnyttigt företag med ett stort miljöfokus? Sök till tjänsten redan idag!
Om uppdraget
Vår kund bygger ut för att klara framtidens utsläppskrav, och personal från Brommas avloppsreningsverk flyttas succesivt över till Henriksdal i takt med att utbyggnationen sker, varvid inhyrd personal behövs på Bromma till dess nerstängning. Uppdraget startar i februari 2026 till och med 2026-06-30 med möjlighet till förlängning.
Arbetstiderna är 07:30-16.00 måndag till fredag, detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Medverka i den dagliga driften och processövervakningen av avloppsreningsverket vilket innebär bland annat:
Daglig rondering av avloppsreningsverket
Skötsel av anläggningen, driftövervakning och processjustering
Processnära underhåll såsom rengöring av bassänger och utrustning, kemikaliehantering samt enklare mekaniskt underhåll
Felsökning och att delta vid akuta driftavbrott samt planerade driftåtgärder
Delta i olika förbättringsprojekt på anläggningen Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Minst 1 års arbete i processindustri
Kunna övervaka och styra processen via ett styrsystem
Datorvana
Truckkort
B-körkort
Meriterande
Traverskort
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 28 februari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernillla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
