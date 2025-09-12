Processoperatörer sökes till uppdrag i Finspång
2025-09-12
Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Vi söker nu engagerade individer för kommande uppdrag hos våra kunder i Finspång. Våra kunder är verksamma inom tillverkningsindustrin och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med andra skickliga medarbetare strävar efter att uppnå kundens mål.Arbetsuppgifter
Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra produktionsprocesser samt säkerställa att kvalitet och säkerhet upprätthålls. Rollen innefattar maskinövervakning, materialhantering och arbete med olika typer av truck och travers. Arbetet är omväxlande och sker i skift, vilket innebär både dag-, kvälls- och nattarbete.Profil
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med att både arbeta självständigt och i team. Du är inte rädd för att ta egna initiativ och har ett stort engagemang för ditt arbete. Att följa säkerhetsföreskrifter är en självklarhet för dig - du vet att kvalitet och trygghet går hand i hand. Tidigare erfarenhet från industrin är meriterande, men viktigast är att du har en positiv inställning och en vilja att utvecklas i rollen.
Krav för tjänsten:
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Truck- och traverskort
Ansökningsförfarande
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg, felicia.wickenberg@skill.se, 011 470 53 06
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
