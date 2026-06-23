Processoperatör Troax AB
Garantell AB / Processoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla processoperatörsjobb i Gnosjö
2026-06-23
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Troax startades 1955 i småländska Hillerstorp och är idag den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena Maskinskydd, Lager samt Förråd. Troax mission är att utveckla högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer. Troax har utvecklats till en framgångsrik börsnoterad internationell koncern med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i över 40 länder. Antalet anställda är idag ca 1 100 medarbetare. Huvudkontoret är beläget i Hillerstorp.
Processoperatör dörr/stolprobot
Nu söker vi dig som vill arbeta som Processoperatör på vår robotavdelning.
Är du en flexibel och engagerad person som är sugen på en ny utmaning? Tveka då inte att söka denna interna tjänst!
I rollen som Processoperatör på vår robotavdelning ansvarar du för körningen av våra dörr/stolprobotar. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Optimera körordning i maskinen
Kvalitetskontroll efter avsedda kontrollintervaller
Ansvarar för materialförsörjningen till maskinen Profil
Vi söker dig som är en flexibel, ansvarsfull och noggrann. Du är ordningsam och tycker ordning och reda på din arbetsplats är viktigt. Vi ser gärna att du gillar att jobba med ständiga förbättringar och du tycker det är viktigt att göra ditt bästa för att leverera ut produkter med god kvalitet. Kvalifikationer
Du har truckkort A + B
Arbetet som kommer vara förlagt till 2:skift kommer ledas av Anders Guhrén Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garantell AB
(org.nr 556605-1446), https://www.garantell.com/
Tyngel 34 (visa karta
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335 74 HILLERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktion/Lager Kontakt
Anders Guhrèn 0370-82882 Jobbnummer
9974143