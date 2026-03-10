Processoperatör till ASM Foods i Mjölby
2026-03-10
Sök till ett av Sveriges godaste jobb - Processoperatörer till ASM Foods MjölbyPubliceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag som bokstavligen skapar Sveriges godaste produkter? Då är detta jobb för dig!
ASM Foods söker nu flera processoperatörer till sin moderna och välsmakande produktion i Mjölby. Som processoperatör kommer du att introduceras till företagets olika tillverkningsprocesser och successivt få ansvar för ett eget processflöde. Det handlar om framställning och paketering av choklad- och livsmedelsprodukter i världsklass.
Arbetet är varierat, kräver noggrannhet och ett högt kvalitetstänk. Vi verkar i en miljö där tempot är högt och förändring är en naturlig del av vardagen. Rollen passar dig som trivs med att hantera flera processer samtidigt och som motiveras av variation snarare än av en strikt och förutsägbar struktur. Tjänsten innebär två- eller treskift samt eventuellt helgarbete. Ständigt nattskift kan också förekomma.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start löpande, vilket innebär att du blir anställd på Adecco. Uppdraget är minst 6 månader och stora möjligheter till förlängning och direktanställning på ASM löpande.
Observera att drogtester kommer att genomföras innan anställning samt löpande under anställningstiden i enlighet med företagets policy.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Trivs i en målinriktad och strukturerad arbetsmiljö
• Har engagemang, eget driv och en stark arbetsmoral
Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller liknande industri är meriterande, likaså truckvana - men inget krav.
Rekryteringsprocessen inkluderar videointervjuer och tester, så se till att skicka in din ansökan och genomföra intervjun och testen så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion.
Om ASM Foods
ASM Foods AB är en del av Barry Callebaut-koncernen - världsledande inom choklad- och kakaoprodukter. I Mjölby utvecklar och tillverkar ASM Foods kundanpassade varor för bageri-, mejeri-, glass och konfektyrindustrin. Företaget har ett tydligt hållbarhetsfokus och arbetar mot målet att all choklad ska vara hållbart producerad.
Hos ASM Foods blir du en del av ett engagerat team som skapar produkter som både smakar och gör gott.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten?
Vänligen kontakta rekryteringsansvarig:
Marcus Björk 0736- 84 70 36, marcus.bjork@adecco.se
Missa inte chansen att få arbeta i en spännande och växande bransch - sök redan idag till ett av Sveriges godaste jobb! Ersättning
