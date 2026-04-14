Processoperatör säsong
Processoperatörer till spannmålsanläggningen i Köping.
I Lantmännens koncern är det lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en helt unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag. I Köping finns en anläggning för hantering av spannmål. Vi söker nu en processoperatör som vill arbeta med oss under skördetiden V.31-39. Arbetet utförs på 2-skift.
Det här kommer du att göraSom Processoperatör i produktionen har du ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att hantera spannmål vilket innebär att arbeta i siloverksamheten med produktion, varuflöde samt förbättrings- och hygienarbete.
Arbetet innebär mycket kontakter, både interna och med våra kunder. Spannmålshanteringen är livsmedelklassad och det finns därför höga krav på att upprätthålla kvaliteten i enighet med gällande krav. Arbetet innefattar både självständigt arbete och arbete i grupp.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Genomgått gymnasium.
Med fördel erfarenhet av processarbete inom produktion.
Grundläggande datorkunskaper och förmåga att arbeta i digitala miljöer.
Lätt för att läsa in och förstå anvisningar.
Du är:
Handlingskraftig och initiativtagande.
Medveten om kvalitet och noggrannhet.
Kommunikativ och samarbetsvillig.
Självständig med god förmåga att planera arbetsdagen.
Du är flytande i det svenska språket.
Du delar våra värderingar; helhetssyn, öppenhet och handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Här har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom många olika områden.
Du är placerad i Köping och rapporterar till Driftschefen.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 30/4. Urval sker löpande. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Anders Olby, Driftschef Spannmål.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
