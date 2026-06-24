Processoperatör på behov i Hammar
Performiq AB / Maskinoperatörsjobb / Askersund Visa alla maskinoperatörsjobb i Askersund
2026-06-24
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Bor du i Hammar, Askersund eller i närområdet och söker ett extrajobb eller sommarjobb där du får jobba praktiskt och vara en viktig del av produktionen?
Nu söker vi processoperatörer till en anläggning i Hammar för arbete vid behov. Det här är en bra möjlighet för dig som vill få in en fot i industrin, jobba extra och bidra i en verksamhet där lagarbete och rätt inställning är viktigt.
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Som processoperatör arbetar du i en anläggning där material bearbetas och sorteras i en produktionsprocess. Du blir en del av ett team som ser till att flödet fungerar säkert och effektivt under hela dagen.
Det här är en behovsanställning, vilket innebär att du hoppar in vid frånvaro eller extra behov i verksamheten – ibland med kort varsel. Uppdraget sträcker sig från nu och över sommaren.
För rätt person är detta en möjlighet att:
• få in en fot i industrin
• arbeta i ett tight och sammansvetsat team
• jobba extra under sommaren
• få värdefull erfarenhet från en produktionsmiljö
Arbetet sker i skift:
06.00–14.00
14.00–22.00
22.00–06.00Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära produktionen och har en varierad vardag där du växlar mellan flera moment. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• stå vid transportband och manuellt sortera bort material som inte ska vidare i processen (t.ex. icke-glas)
• övervaka flödet i anläggningen
• arbeta praktiskt ute i produktionen
• städa där det spills eller dammar
• hålla ordning och reda i ditt eget städområde
• utföra enklare underhåll och rengöring av maskiner
Arbetet är fysiskt och innebär att du rör dig mycket i anläggningen, ibland i trappor. Du behöver trivas med ett aktivt jobb där du är uppmärksam, självgående och ligger steget före i det som behöver göras.
Personprofil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, arbetsvillig och trivs i en miljö där det händer saker. Du behöver inte ha lång erfarenhet från industrin, här är rätt inställning och personlighet det viktigaste.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
• ansvarstagande och noggrann
• initiativtagande och självgående
• flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• en lagspelare med positiv inställning
• bekväm med fysiskt arbete
Krav för tjänsten:
Körkort och tillgång till bil (om du inte bor i direkt närhet till Hammar)
Möjlighet att arbeta dag, kväll och natt
God fysik och trivs med ett aktivt arbeteÖvrig information
Start: Omgående
Omfattning: Behovsanställning vid frånvaro och extra behov
Period: Nu till slutet av sommaren
Plats: Hammar, Askersunds kommun
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Klostergatan 23 (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
PerformIQ Kontakt
Camilla Aurell camilla.aurell@performiq.se 0733537541 Jobbnummer
9976204