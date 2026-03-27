Processoperatör
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %? Vill du vara en del av ett teknologiskt industriföretag och få erfarenhet från industrisektorn? Då kan detta vara en intressant tjänst för dig! Vi söker dig som vill kombinera din huvudsaklig sysselsättning med ett extraarbete som processoperatör.
Du kommer jobba extra vid behov, där arbetsmängden kan variera under månaden. Vi vill att du som söker är flexibel i din arbetskapacitet. Du kommer tillhöra ett team med erfarna och drivna kollegor, här får du chansen att omsätta nya kunskaper inom branschen!
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Randstad, men arbeta uthyrd som konsult. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar.
Tillträde till tjänsten: så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
I enlighet med vårt kollektivavtal är det viktigt att du som söker kan uppvisa intyg om att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i form av exempelvis studier eller annat arbete med en omfattning om minst 50 %.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Enbom, Talent Manager, sandra.enbom@randstad.se
Ansvarsområden
Som processoperatör ansvarar du för att se till så att tillverkningsprocessen av företagets produkter går felfritt till. Du arbetar på en produktionslina och tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planerad produktion genomförs enligt gällande rutiner, instruktioner och kvalitetskrav. I dina arbetsuppgifter ingår att förbereda och genomföra omställningar enligt instruktioner. Även enklare underhåll på verktyg och utrustning ingår i dina arbetsuppgifter. Arbetstiderna är ett tre-skift, vilket innebär arbete under såväl tidig morgon (06-14), sen kväll (14-22) och nätter (22-06). Arbetet sker huvudsakligen på vardagar, men arbete kan förekomma på helger (06-18). Det går att ta sig till företaget via kollektivtrafik men bil/cykel är att rekommendera.Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som:
Är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %..
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av industrin
Det viktigaste är din drivkraft och ditt intresse för produkten, kvalitén och produktionsprocessen i stort. Som person är du en ansvarstagande problemlösare och en kvalitetsmedveten lagspelare som bidrar till den goda stämningen på arbetsplatsen. Du arbetar metodiskt och trivs med att jobba enligt skriftliga instruktioner, samtidigt som du gärna tar egna initiativ och kommer med förbättringsförslag i din strävan mot högkvalitativa slutprodukter och kundnöjdhet. Du har ett brinnande teknikintresse och en vilja att utvecklas. En stark initiativförmåga är något vi förväntar oss av dig som söker.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivare Randstad AB
973 45 LULEÅ
