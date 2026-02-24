Processoperatör
JKS Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Malmö
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och trivs bra inom industrin? Har du tidigare arbetat som processoperatör eller maskinoperatör och vill utvecklas i din roll samtidigt som du får underbara kollegor? Då kan du vara precis den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
I rollen som processoperatör kommer du ingå i ett härligt arbetsteam där du tillsammans med dina kollegor ser till att processen flyter på. Du kommer arbeta med varierande arbetsuppgifter så som processövervakning, provtagning, åtgärda problem som uppstår i produktionen samt se till att det är ordning och reda. Arbetstiden är förlagd på dagtid men kan också innebära arbete på eftermiddag och natt. Anställningen börjar hos JKS men det finns mycket goda chanser att på sikt bli övertagen till kundföretaget. Start sker enligt överenskommelse.
Kvalifikationer och erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som operatör i process-/industrimiljö och som är intresserad av att utvecklas. Du har god teknisk förståelse och ett tekniskt intresse. Dina datorkunskaper är goda och du har en fallenhet för administration samt uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska. B-körkort och truckkort är ett merit. Även erfarenhet av arbete med livsmedel är en meritDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare men samtidigt gillar att ta ansvar och ser vad som behövs göras. Du är glad, positiv och trivs med att arbeta med olika typer av personer.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Jörhov på mjo@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430) Kontakt
Martin Jörhov mjo@jksgroup.se Jobbnummer
9761598