Processledare ekonomi

Vi söker en erfaren konsult inom processutveckling med fokus på ekonomiprocesser och budgetarbete för ett uppdrag inom offentlig sektor.
I uppdraget kommer du bland annat att arbeta med: Leda och driva arbete med att kartlägga och utveckla ekonomiprocesser
Planera och genomföra workshops, intervjuer och analyser som en del av processkartläggningen
Dokumentera nuläget och identifiera förbättringsområden
Utarbeta rekommendationer för framtida arbetssätt och systemstöd med fokus på användarvänlighet, digitalisering och intern kontroll
Säkerställa samordning mellan olika delprocesser och skapa enhetliga arbetssätt
Bidra med beslutsunderlag och förslag som stödjer ett effektivt ekonomiarbete
Kommunicera och förankra förändringar i organisationen
Om dig
Du har gedigen erfarenhet av processutveckling inom offentlig sektor och har arbetat med budgetprocesser. Din bakgrund gör att du kan bidra med både helhetsperspektiv och praktiska lösningar.
ÖvrigtUppdraget omfattar 80% och pågår från oktober 2025 till juni 2026, med möjlighet till förlängning. Du utgår från kontoret i Göteborg och har möjlighet att arbeta till viss del på distans.
Detta är ett konsultuppdrag, du väljer om du vill bli anställd av oss eller fakturera med F-skattsedel.
