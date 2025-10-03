Processkoordinator
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som får en kick av att arbeta med processer, då vi behöver förstärka Intraservices enhet för process och uppdrag med ytterligare två processkoordinatorer.
I rollen utgör du en del av det operativa funktionsuppdraget för att etablera, förvalta och följa upp arbetssättet. Detta sker i tätt samarbete med processledare inom enheten för det löpande uppdraget. Du kommer även att ha ett dagligt samarbete med enhetens övriga processkoordinatorer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
• kalla till och leda incidentmöte
• samordna och övervaka samtliga major incident och personuppgifts-incidenter i den dagliga verksamheten
• informera internt och externt kring aktuella major incident
• medverka vid uppföljning och analys av processuppdrag
• identifiera, prioritera och tilldela ansvar för problemärenden samt följa upp att lösningsarbetet fortlöper.
Det kan förekomma behov av beredskap utöver normal arbetstid.
Du kommer att anställas med befattningen systemspecialist.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning för jobbet eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av ITIL som ramverk eller har utbildning inom ITIL. Du har förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt på svenska, både i tal och skrift. Meriterade är tidigare erfarenhet av arbete i en stor supportorganisation och erfarenhet av att hantera större händelser och personuppgiftsincidenter enligt GDPR.
Som person har du förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du är därtill bra på att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det betyder att vi vet vad som är ett bra resultat för verksamheten och bidrar till det resultatet med ett professionellt bemötande gentemot de vi är till för. Vi är engagerade, initiativtagande och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vi tar hänsyn till andras synpunkter, delar med oss av våra kunskaper samt bidrar till verksamhetens utveckling och effektivisering.
På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer och får därmed en betydande av påverkan på stadens verksamheter.
Hos oss arbetar vi både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi erbjuder flera friskvårdsförmåner, men även exempelvis semesterväxling och andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
