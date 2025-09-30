Processingenjör Till Afry Food
2025-09-30
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 18 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Beskrivning av jobbet
Vill du bli expert inom processdesign samtidigt som du förbättrar din kompetens ytterligare inom livsmedelssektorn? Vill du utvecklas i ett globalt företag tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kanske du är vår nya kollega på Food i Malmö!
I vår sektion tillhör vi ett området som heter Business Unit Food. Vi är utspridda i flera länder och jobbar tillsammans i en projektverksamhet för att hjälpa våra kunder anpassa sig till en mer hållbar framtid och nya krav. Det är en spännande bransch där det händer mycket. Ibland bygger vi nya anläggningar och ibland utvecklar och förbättrar vi de som redan finns.
Klicka på länken om du vill läsa mer om oss och våra projekt: AFRY Livsmedelsindustri
Du kommer att arbeta i en grupp med processingenjörer och projektledare som jobbar mot våra kunder inom Livsmedelstillverkning. Du tillhör vårt kontor i Solna, men vi har projekt över hela världen och samarbetar dagligen, både digitalt och genom resor, med kollegor i andra delar av världen.
I rollen som Processingenjör kommer du bland annat få arbeta med:
Konceptstudier
Processoptimeringar
Totalåtaganden av projekt i egen eller kunders regi
Internationella projekt
Design av delar och hela processer
Inköp av material
Planeringsarbete och dokumentation

Kvalifikationer
I denna rekrytering söker vi dig som har erfarenhet inom området och vill fortsätta att arbeta och utvecklas inom processdesign, samtidigt som du uppskattar att jobba tillsammans med kollegor som gärna tar del av dina kunskaper och erfarenheter.
Vi söker dig som har det mesta av detta:
Någon form av teknisk utbildning på högskolenivå eller har fått motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av arbete som Processingenjör inom livsmedelssektorn, men vi är även intresserade av och kan utmana dig som har många års erfarenhet
Erfarenhet och kunskap i något CAD-program, gärna AutoCAD
Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet från att jobba med driftsättning
Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Det viktigaste för oss är att hitta en ny kollega som vi tror kan trivas och nå framgång i vår företagskultur och med de arbetsuppgifter vi kan erbjuda. Vår kultur präglas av framåtanda, laganda och engagemang och vi tror att du behöver värdera och uppskatta både affären, tekniken och det sociala samspelet för att känna dig hemma hos oss. Har du förutsättningarna så har vi verktygen för att hjälpa dig att utvecklas. Det är du och dina kollegor som är kärnan i vår verksamhet, därför är det med er utvecklingen i vårt bolag drivs framåt.
Ytterligare information
Varför AFRY?
Vi erbjuder en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med stark framtidsanda. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt genom utvecklingsplaner, kurser och certifieringar. Vi arbetar aktivt för mångfald och tror på att olika erfarenheter och perspektiv gör oss starkare och mer innovativa.
AFRY rankas återkommande som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare - kanske är det för att vi satsar på våra medarbetare lika mycket som på våra kunder?

Så ansöker du
Sista dag för ansökan är 31 oktober 2025, men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor kontakta oss:
Rekryterande chef, Mathias Hanson: mathias.hansson@afry.com
Rekryteringspartner, Ellinor Dahlqvist: ellinor.dahlqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vill du vara med på resan och forma framtidens livsmedelsindustri?
Join us in Making Future.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
