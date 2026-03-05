Processingenjör | Lernia Bemanning & Rekrytering | Uppsala

Lernia Bemanning AB / Laborantjobb / Uppsala
2026-03-05


Visa alla laborantjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Håbo, Enköping eller i hela Sverige

Vill du vara med i ett internationellt projekt och bidra till uppstarten av en ny produktionsanläggning inom proteinproduktion? Vi söker nu en processingenjör till ett spännande uppdrag inom läkemedelsindustrin där du får arbeta i ett globalt team och utveckla både tekniska och personliga kompetenser.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Om tjänsten
Som processingenjör kommer du att arbeta i ett team med ansvar för processdesign, teknologiöverföring och uppstart av tillverkningsprocesser och utrustning vid en ny produktionssite i USA. Rollen innebär både praktiskt arbete i produktionsmiljö och teoretiskt arbete kopplat till testning, dokumentation och felsökning.
Du kommer att samarbeta med kollegor från flera olika discipliner och arbeta nära både svenska och amerikanska team i ett större internationellt projekt.
Arbetet innebär resor till USA och du förväntas kunna arbeta där cirka 50 % av tiden.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

Uppstart av utrustning och processer inom upstream fermentation och downstream purification

Testning av utrustning och tillverkningsprocesser

Praktiskt arbete i produktionsanläggning under uppstart

Genomförande av kvalificeringstester såsom IQ, OQ, PQ och PV

Framtagning av testprotokoll och teknisk dokumentation

Utredning av avvikelser samt felsökning i processer och utrustning

Samarbete i tvärfunktionella och internationella team

Stöd och utbildning till produktionspersonal kring kritiska moment i tillverkningsprocessen

Om dig
Vi söker dig som har:

Masterexamen inom bioteknik, kemiteknik eller liknande område

Några års erfarenhet av proteinproduktion i labbskala eller storskalig produktion

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Goda kunskaper i Microsoft Office

Möjlighet att resa och arbeta i USA cirka 50 % av tiden

Meriterande
Erfarenhet av digitala styrsystem såsom DeltaV, PAS-X eller liknande

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs i en internationell projektmiljö. Du har en pedagogisk förmåga och känner dig bekväm med att stödja och utbilda produktionspersonal i kritiska delar av tillverkningsprocessen.
Vidare är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt fokus på leverans och kvalitet.
Om uppdraget
Start: 7 april 2026

Uppdragslängd: Till 31 december 2026, med möjlighet till förlängning

Omfattning: Heltid

Placering: Uppsala samt USA

Arbetsform: On-site

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334428-1875164".

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta)
751 85  UPPSALA

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9778567

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: