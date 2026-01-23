Processansvarig till industrikund i Västerås
2026-01-23
För en av våra industrikunders räkning rekryterar vi nu en Processansvarig till deras verksamhet i Västerås.
Processansvarig
Vi söker en strukturerad och engagerad Processansvarig som vill arbeta i centrum av kund- och produktionsflöden. Som en del av ett mindre företag inom plåtbearbetning får du en bred och viktig roll där du säkerställer att både material, information och dokumentation håller hög kvalitet genom hela processen.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i ett mindre företag med korta beslutsvägar, familjär kultur och möjlighet att påverka arbetssätten. Du blir en nyckelperson i kundens fortsatta arbete med kvalitet, kundnöjdhet och effektiva processer.
Om rollen
Som Processansvarig är du navet mellan kund och produktion. Du arbetar med allt från offertunderlag till orderhantering och beredning, med fokus på att plåtdetaljer tillverkas enligt rätt specifikationer och med god spårbarhet. Rollen ställer krav på teknisk förståelse och noggrannhet, särskilt kring material och processer inom plåttillverkning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för offertprocessen för plåtdetaljer och legotillverkning
Ta emot och registrera kundorder samt säkerställa korrekta ritningar och specifikationer
Utföra operationsberedning och ta fram produktionsunderlag
Beställa orderspecifikt material som plåtämnen, skuret/kapat material och specialartiklar
Sköta dokumentation kopplat till produktion, materialintyg, ritningsrevisioner och spårbarhet
Driva kvalitetsrutiner på kontoret och säkerställa att dokumentstyrning och avvikelsehantering följs
Upprätthålla löpande kundkontakt kring offerter, tekniska förfrågningar, leveranstider och ordrar
Vi söker dig som
Vi söker efter dig som har en eftergymnasial utbildning inom teknik. Gärna några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med god förståelse för ritningsläsning, grundläggande produktionsteknik och gärna lite kunskaper inom CAD.
Du söker eller trivs i en mindre och mer familjär arbetsplats där alla hjälps åt och bidrar till företagets mål och visioner. En roll som kan vara väldigt varierande och där alla förväntas hjälpa och stötta varandra vid behov.
Som person är du i grunden serviceinriktad och strukturerad. Du är nyfiken och initiativtagande i din vardag och trivs med att ta ett större ansvar. Då rollen är länken mellan kund och produktion är det viktigt att du upplevs som kommunikativ och behärskar engelska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
I detta uppdrag sker samarbetet med Skills Rekrytering. Sista ansökningsdag är 9 februari, men urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor så kontakta gärna rekryteringskonsult Joon Fröberg på 070-616 00 79. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Skills Mälardalen AB
(org.nr 559129-5752) Arbetsplats
Skills Rekrytering Jobbnummer
9702762