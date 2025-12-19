Proaktiv Digital Marketer till Finnlines
Poolia AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär i ett ledande globalt företag inom passagerar- och frakttrafik? Hos Finnlines i Malmö får du en bred och koordinerande roll i ett dynamiskt marknadsteam där din insats verkligen gör skillnad. Trots vår globala räckvidd präglas kontoret i Malmö av en familjär och samarbetsinriktad atmosfär. Finnlines är inne i expansiv fas och söker härmed en Digital Marketer till passageraravdelningen.
Just nu söker vi en engagerad Digital Marketer som vill ta nästa steg i karriären och bidra till att vidareutveckla vår marknadsnärvaro i Sverige. Som Digital Marketer får du en central roll inom den svenska marknadsavdelningen, som i dagsläget består av tre kollegor. Du har även tät och daglig kontakt med internationella kollegor i Finland och Tyskland. Du kommer att ha ett operativt och självständigt ansvar för att planera, genomföra och följa upp säljdrivande marknadsföringsaktiviteter. Detta är en unik möjlighet för dig som drivs av att utveckla, förbättra och ta ägandeskap inom marknadsområdet. Du har ett stort intresse i marknadsföringstrender och håller dig väl uppdaterad.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
• Omfattning: Heltid, 100%
• Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
• Placering: Malmö, Norra Hamnen
• 6 månaders provanställning
• Körkort B och egen bil rekommenderas
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I dina ansvarsområden ingår;
• Digital marknad- och kampanjstrategi
• Meta Ads kampanjer - annonsproduktion och uppsättning av annonskampanjer på Facebook, Instagram och TikTok.
• Sökoptimering / SEO / SEM
• Google adwords, Programmatic & Analytics
• Skapa marknadsföringsmaterial såsom texter, annonser etc. Både för webb och print.
• Erfarenhet av fotografering är meriterande.
Assisterande uppgifter;
• Uppdatera hemsida
• Copywriting
• Assistera och medverka vid events och mässor
• Assistera och ta fram säljpresentationer och annat säljstödmaterial till kollegor
Vem är du?
• Har en eftergymnasial utbildning inom marknad/marknadsföring/kommunikation eller har motsvarande i arbetslivserfarenhet
• Har minst 3 års erfarenhet av arbete med marknadsföring och kommunikation från liknande roller
• Har goda kunskaper i InDesign, Photoshop, Illustrator, Wordpress eller annat CMS program. Google Analytics, Meta ad manager, Microsoft advertising och Google ads (meriterande Adform.)
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat då båda språken kommer att användas i tjänsten. Polska språket är en merit.
• Meriterande om du kommer från resebranschen eller turism branschen.
• Är van vid att arbeta självständigt och i grupp, är initiativtagande och har god samarbetsförmåga
• Har en kreativ ådra och god skriftlig kommunikativ förmåga
• Trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och högt tempo
Vi tror att du är en positiv, lösningsorienterad person som har lätt för att växla mellan strategiska och operativa uppgifter. Du uppskattar frihet under ansvar och vill vara en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad.
Att du är social, kreativ, ansvarstagande och proaktiv är förutsättningar som vi bedömer vara avgörande för att du ska trivas i rollen som Digital Marketer. Du kommer att arbeta med många kontaktytor och vi ser gärna att du kommer med kreativa lösningar och idéer för hur saker kan förbättras och utvecklas. Du behöver också ha en god skriftlig kommunikativ förmåga då många arbetsuppgifter involverar skriftlig layout.
Rollen som Digital Marketer är omväxlande och du kommer att behöva hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt, vilket ställer krav på din förmåga att prioritera och vara flexibel. För att passa in i bolaget i stort är det även viktigt att du är prestigelös och ser möjligheter istället för problem då det är en lösningsorienterad organisation med mycket samarbete. Om ovan egenskaper och kompetenser stämmer in på dig ser vi fram emot din ansökan och motivering till varför du ska bli Finnlines nästa Digital Marketer.
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Om verksamheten
Läs mer om bolaget och koncernen på https://www.finnlines.com/sv/
och https://www.finnlines.com/company/about-us/
samt https://www.grimaldi.napoli.it/en/index.html Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Peder Bjursten peder.bjursten@poolia.se 073-944 54 60 Jobbnummer
9657996