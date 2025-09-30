Privatrådgivare
Vi söker en Privatrådgivare till Härnösand på heltid som vill vara med och bidra till våra privatkunders framtidsplaner genom förstklassig rådgivning. När våra kunder strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar, finns vi där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med din kunskap och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank.
Om vårt team
Välkommen till Härnösand/Sundsvall - ett team med två kontor. Vårt team består av engagerade och målinriktade medarbetare som skapar värde genom att alltid ge våra kunder den bästa finansiella rådgivningen på marknaden baserad på varje kunds individuella behov. Vi präglas av en stark vinnarkultur med fokus på nöjda kunder, resultat, rätt arbetssätt och god kvalitet och vi är måna om att ställa upp för varandra i vår ambition om att nå framgång.
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut - och som vi tror att du delar.
Vad du kommer att göra
Som Privatrådgivare spelar du en viktig roll i att hjälpa kunderna planera inför framtiden. Du ger förstklassig rådgivning med inriktning på placeringar, sparande, försäkringar och lån. Kunderna möter du både digitalt och fysiskt på kontoret.
Huvudsakliga ansvarsområden i denna roll:
* Tillsammans i teamet ansvara för att skapa hög tillgänglighet, tillit och kundnöjdhet, där du ser till att kunderna direkt får hjälp i den kanal som matchar deras individuella behov
* Aktivt arbeta tillsammans på kontoret för att attrahera nya kunder, samtidigt som du utvecklar relationer med befintliga kunder
Vem du är
Det här är rätt roll för dig om du:
* Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att bygga relationer
* Har ett genuint intresse av att vinna kundernas förtroende och lojalitet
* Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster
* Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, samt bidra till ett öppet och positivt klimat
* Deltar aktivt för att skapa god stämning och utvecklas tillsammans med kollegor
* Är strukturerad, anpassningsbar och tar till dig ny teknik om du använder i det digitala mötet med kunden
Din bakgrund och kompetens innefattar:
* Har jobbat med finansiell rådgivning
* Professionella kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
* Avslutad och godkänd gymnasial utbildning.
Det vore värdefullt om du även:
* Har Swedseclicens
Om detta låter som du, välkommen med din ansökan!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 13/10/2025. För mer information är du välkommen att kontakta Sofie Hallin, Kontorschef, via sofie.hallin@nordea.se
eller Sanna Alvebjörk, Teamledare, via sanna.alvebjork@nordea.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar över mejl.
För facklig information, kontakta Finansförbundet på finansforbundet@nordea.se
eller SACO på saconordea@nordea.com Ersättning
