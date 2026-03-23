Privatlärare i svenska sökes i Solna
En familj boende i Solna söker en engagerad och empatisk lärare som kan stötta deras 6 åriga son i att utveckla sina färdigheter i att läsa och skriva på svenska. Just nu ligger han efter sina klasskamrater inom läsning och skrivning, vilket har påverkat både motivation och självförtroende negativt. Han upplever frustration över att inte kunna följa med i samma takt som de andra och detta har lett till en minskad lust att gå i skolan.
De söker därför inte bara någon som kan undervisa i läsning och skrivning, utan också någon som kan stötta hans motivation, koncentration och självkänsla. Målet är att hjälpa honom att återfå en positiv inställning till lärande, komma ikapp sina klasskamrater och minska risken för att behöva gå om en klass.
I hemmet talar de japanska och grekiska, föräldrarna kommunicerar på engelska.
Tidsomfattning:
Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdagar ca kl 13:30 - 1700/1730
Hämtning från fritids ca 1330
Studietid på ett närliggande bibliotek
Kombinera studier och lek för att hålla motivationen uppe
Vi söker dig som:
Är utbildad lärare och har vana av barn i samma ålder
Talar flytande svenska
Arbetar med tålamod, förståelse och empati
Är lugn och trygg och kan hjälpa honom att bygga upp sitt självförtroende
Låter detta som något för dig, eller någon du känner? Ansök idag! Tjänsten börjar omgående.
Vi gör en bakgrundskontroll på alla innan anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594)
9814593