Prisma söker familjebehandlare
Kristianstads kommun / Socialsekreterarjobb / Kristianstad Visa alla socialsekreterarjobb i Kristianstad
2025-12-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Nya socialtjänstlagen är i antågande, vi behöver bli fler!
Vi är ett glatt gäng som är måna om varandra och tar ett stort gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö. Är du vår nya kollega? Som i så fall blir vår pusselbit som fattas. Vi har ett välutvecklat introduktionsprogram så att alla nyanställda tillåts växa in i rollen som Familjebehandlare.
Vi fram emot din ansökan! Vi kallar fortlöpande till intervjuer.
Din roll hos oss
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer och med andra för familjen viktiga personer. Arbetet utförs genom kvalificerade familjesamtal i olika konstellationer.
Målet med familjebehandling är att stärka föräldraförmågan och/eller samspelsförmågan, lösa relations-, känslomässiga och beteendemässiga problem i hela eller delar av familjen. Familjerna får hjälp med att använda sina egna kompetenser och förmågor för att klara sitt livspussel. Detta sker i Prismas lokaler, i familjernas hem eller annan plats.
Vårt arbete utgår alltid ifrån ett systemiskt perspektiv vilket innebär att vi arbetar med hela nätverket i samtalen. Som familjebehandlare förvaltar du detta uppdrag du får från familjen och skapar mål som familjen är delaktig i. Oavsett vilken teknik eller metod du utgår ifrån så är det relation och kommunikation i huvudsak som vi förstärker i familjeinterventionerna.
Oregelbunden arbetstid på kväll och helg kan förekomma utifrån planering. Du kommer att ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan universitet/högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant. Det är meriterande om du har någon vidareutbildning inom familjebehandling. Vidare krävs några års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn, föräldrar och familjer.
Dokumentation och kommunikation är en stor del av arbetet, därför krävs det att du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift. Du behöver även ha B-körkort för manuell växellåda samt cykelkunskaper.
Prismas arbete kräver att du är duktig på att inom givna ramar använda egna resurser för bästa resultat. Som person har du förmåga att arbeta med andra människor vilket innebär att du kan lyssna, vara prestigelös och visa respekt. Du uppmärksammar och belönar andras insatser.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn visa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Det här är vi
Prisma ligger i framkant med att möta varje individs och familjs unika behov utifrån en evidensbaserad praktik. Prisma är en arbetsplats med mycket erfarenhet och kunskap. Vi har tillsammans skapat en tydlig enhet med givna ramar. Dessa ramar skapar frihet och möjlighet att som familjebehandlare utvecklas i sitt behandlingsarbete. Du kommer att vara delaktig i att ständigt utveckla nya metoder och arbetssätt i vår verksamhet i syfte att nå uppsatta mål. Du kommer att arbeta med familjebehandling utifrån våra olika metoder och tillvägagångsätt.
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2025-104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Kontakt
Enhetschef
Åsa Olsson 044-13 22 50 Jobbnummer
9661286