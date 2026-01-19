Primärvårdschef till Primärvården Skåne
Region Skåne, Primärvården / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2026-01-19
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Primärvården Skåne i första hand för hela livet.
Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och leda och utveckla framtidens primärvård. Vi söker dig som ser helheten och som vill vara med på vår resa att bli det självklara valet. Vill du bli vår nya Primärvårdschef med ansvar för den offentliga primärvården i nordvästra Skåne?
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Primärvården Skåne har ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande. Detta gör vi utifrån våra värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter och möter patienter fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och vi är indelade i fyra primärvårdsområden. I dessa områden ingår vårdcentraler, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som primärvårdschef har du en central roll i att leda och utveckla verksamheten enligt vår strategiska färdplan och sex strategiska målområden: hög kontinuitet, hög tillgänglighet, hög medicinsk kvalitet, professionellt bemötande, attraktiv arbetsmiljö och digitala möjligheter.
Vi har stort fokus på att utveckla personcentrerade arbetssätt och vi strävar efter att skapa bättre kontinuitet, ökad trygghet och tillgänglighet för våra patienter samt en förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare. Samarbetet med sjukhusen och kommunerna i upptagningsområdet är en avgörande del av vårt arbete precis som att involvera patienter och närstående.
Din roll innebär också att arbeta långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning, samt kontinuerligt utveckla dina chefers ledarskap och tillvarata deras olika kompetenser. Som primärvårdschef representerar du Primärvården Skåne inom både Region Skåne och på nationell och internationell nivå. Du har personalansvar för 23 verksamhetschefer, budgetansvar och är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom primärvårdsområdet.
Till ditt förfogande har du chefssekreterare, ekonom, HR och chefläkare. Du ingår i Primärvården Skånes förvaltningsledning och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Din huvudsakliga placeringsort är Lund, och tjänsten inkluderar resor inom Skåne och förmånsbil.
Vi erbjuder en energifylld arbetsplats med en varm och omtänksam kultur, belägen på Medicon Village i centrala Lund. Kvalifikationer
Som primärvårdschef behöver du uppfylla följande fem behörighetskrav:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan utbildning som vi finner likvärdig
• Erfarenhet av att leda inom stora och komplexa organisationer
• Chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård
• Ledarskapsutbildning
• Kompetens inom och erfarenhet av förändringsarbete
Dessutom ser vi följande som meriterande:
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer
• Erfarenhet av digitalisering inom hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av att samverka med fackliga organisationer och att kunna bygga goda partsgemensamma relationer
Som person är du entusiasmerande, lyhörd och kommunikativ med en god samarbetsförmåga. Du är lugn, stabil och leder med ett tillitsbaserat ledarskap. Du fattar beslut utifrån ett helhetsperspektiv och främjar hög delaktighet. Din strategiska och nytänkande approach bidrar till verksamhetsområdets utveckling och samverkan kring helheten. Vi är angelägna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Fackliga kontakter finns under övrigt längre ner i annonsen.
ÖVRIGT
Karin Winberg, Fysioterapeuterna
042-406 04 60Karin.Winberg@skane.se
Karin Borg, Läkarförbundet karin.e.borg@skane.se
Tove Reis, Akademikerförbundet SSRTove.Reis@skane.se
Anna Lena Modigh, Vårdförbundet
0702-28 76 64
Kommunal
0104427935helsingborg-region.skane@kommunal.se
Stina Eldh, Vision
040333077Stina.eldh@fv.vision.se
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Bruno Malmlind, HR-chef 046-77 08 53 Jobbnummer
9690351