Pricing Manager till SJ AB
2025-09-23
SJ är inne i en spännande förändringsresa och vi söker dig som vill arbeta för att få fler att resa med tåg! Älskar du analys, har ett strategiskt tänk och en stark drivkraft att skapa förändring och resultat? Då har vi en spännande roll för dig!
SJ är Sveriges största tågoperatör och en viktig aktör inom hållbart resande. Nu befinner vi oss i en expansiv fas och söker en Pricing Manager som vill vara med och forma framtidens resande. I denna nya och strategiskt viktiga roll får du helhetsansvar för att utveckla vår prissättning. Ditt arbete kommer att spela en central roll i att optimera intäkter och stärka vår konkurrenskraft. Du rapporterar till Head of Revenue Management och blir en del av ett engagerat team som tillsammans driver utvecklingen av en modern, datadriven och kommersiellt stark intäktsstrategi.
Din kommande roll
Som Pricing Manager får du en central roll i att utveckla SJ:s prissättningsarbete. Du kommer att vara den som sätter riktning för hur vi arbetar med prispunkter, biljettyper och prislogik. Arbetet spänner över allt från analyser och affärscase till strukturella förbättringar och samarbete i tvärfunktionella projekt. Det här är en nyckelroll som inte bara är ny utan också helt avgörande för att vi ska lyckas med vår kommersiella utveckling.
I rollen ingår bland annat att:
* Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys av prispunkter och övriga produkter kopplat till biljettpriset för att säkerställa optimal prissättning
* Genomföra tester för att identifiera intäktspotential
* Bidra med kunskap och förståelse för konkurrenssituation, branschtrender och regulatoriska förutsättningar
* Ansvara för prissättningsmodeller, regelverk och strukturer
* Delta i tvärfunktionella projekt, t.ex. inom produktutveckling kopplat till biljettpris
Tjänsten är placerad på vårt moderna huvudkontor på Vasagatan i centrala Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom prissättning där du som jobbat som Pricing Manager inom resebranschen är särskilt intressant för oss. Du är van att arbeta med datadrivna beslutsunderlag och kvantitativ analys, och har god förståelse för affärssystem, BI-verktyg som Power BI samt prissättningssystem. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Som person är du
* Analytiskt stark med god förmåga att sätta dig in i och hantera komplexa data
* Driven, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ
* Kommunikativ med god förmåga att kommunicera komplex information på ett tydligt och pedagogiskt sätt
* Strategisk och affärsmässig med förmåga att se helheten, tänka kreativt och hitta innovativa lösningar
* Positiv och konstruktiv, med förmåga och vilja att samarbeta samt att skapa, utveckla och bibehålla goda relationer
Ansökan och information
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Magnusson, 076-780 68 64, malin.magnusson@jeffersonwells.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi jobbar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart du kan, dock senast 14 oktober.
SJ AB Kontakt
Malin Magnusson Malin.Magnusson@jeffersonwells.se +46767806864 Jobbnummer
