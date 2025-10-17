Pressansvarig
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Genomslaget för våra frågor är stort och många av våra kollegor är vana att medverka i teve, radio och tryckt press. Intresset för våra frågor växer och presskontakterna blir allt fler.
Vi söker nu ytterligare en pressansvarig för att fortsätta ge god service till redaktionerna.
Kommunikationssekretariatet har nio medarbetare och ansvarar för den externa och interna kommunikationen. Vi ger stöd till verksamheten när det gäller att analysera behov, planera, genomföra och följa upp myndighetens kommunikationsarbete.
Som anställd hos oss är du en av två pressansvariga vid myndigheten. Tillsammans med din närmaste kollega arbetar ni med proaktiva presskontakter och att ge god service till journalister som efterfrågar myndighetens expertkunskaper. Ni fungerar som stöd och bollplank till kollegor som intervjuas av redaktionell massmedia. Uppdraget innebär också att stärka kontakterna med redaktioner och journalister i syfte att öka medvetenhet och kunskap om kemikalieområdet.
Arbetet omfattar många samarbeten både inom och utanför myndigheten. Utöver uppdrag inom presstjänsten får du också möjlighet att ibland jobba med andra kommunikationsfrågor.
Vårt kommunikationssekretariat utvecklar löpande våra webbplatser för att kunna hjälpa både företag och medarbetare. Vi har en viktig roll på myndigheten när det gäller att utveckla och testa AI-baserade verktyg. Vi har en helt ny studio och vi ser vikten av att både bevaka och dra nytta av kommunikationsmöjligheter i den snabbt föränderliga digitala världen.
Som pressansvarig hos oss har du ingen jourtjänst. Arbetet är förlagt till kontorstid, dock kan undantag behöva göras vid särskilda händelser. Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av kommunikatörsarbete med pressfrågor eller motsvarande erfarenhet som vi betraktar som likvärdig. Du har eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller journalistik, alternativt motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi betraktar som likvärdig.
Du är en vass skribent med förmåga att sätta dig in i och förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt för olika målgrupper. Vi kan komma att efterfråga arbetsprover. För att lyckas i jobbet behöver du kunna stötta talespersoner i samband med intervjuer och skriva tydliga och intresseväckande pressmeddelanden.
Du har mycket god förståelse för och kunskap om medielogik och har förmåga att formulera dig nyhetsmässigt och skapa mediegenomslag. Samtidigt är du noggrann med att se till att vi alltid ger korrekt och kvalitetssäkrad information.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Du har initiativkraft, ansvarskänsla och är resultatorienterad.
Som person är du prestigelös, trygg i din roll som kommunikatör och har integritet. Du är hjälpsam och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer både internt i organisationen och externt.
Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete som journalist
• arbete på myndighet eller i annan offentlig verksamhet
• arbete med AI- baserade verktyg, samt digitala kommunikationstjänster
• ansvar att driva och utveckla kommunikation i sociala medier och kan visa resultat inom området.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Utifrån verksamhetens behov finns möjlighet, efter överenskommelse med chef, att arbeta upp till hälften av arbetstiden på distans. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
