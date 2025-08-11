Prepp lackering slipare
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
BR Stockholm AB är en väletablerad skadeverkstad med hög kvalitet och nöjda kunder som vår största drivkraft. Vi är specialiserade på reparationer och lackering av fordon efter skador och söker nu en noggrann och erfaren slipare/förberedare för lackering som vill bli en del av vårt skickliga team.
I rollen som slipare/förberedare kommer du att arbeta med att förbereda fordon inför lackering. Det innebär bland annat slipning, spackling och maskering för att säkerställa ett perfekt slutresultat. Du kommer att samarbeta nära våra billackerare och bidra till att arbetet håller högsta kvalitetsnivå.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av slipning och förberedelse inför lackering, gärna från skadeverkstad. Du är självgående, noggrann och har ett öga för detaljer. Som person är du ansvarsfull, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett stabilt företag inom skadebranschen. Hos oss får du arbeta i en god arbetsmiljö med moderna verktyg och konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och kompetens. Vi satsar på vidareutbildning och värdesätter teamkänsla och samarbete.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
