Postdoktor inom neutronspridning och teknologier
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker en starkt motiverad postdoktor för att ansluta sig till vår forskargrupp inom neutronspridning och avancerade teknologier för kvant- och magnetiska material. Projektet fokuserar på att förstå magnetiska strukturer och excitationer med hjälp av toppmoderna neutronspridningstekniker - centrala verktyg för att studera emergenta fenomen i kondenserade materiens system. Du kommer att arbeta i framkanten av experimentell kondenserad materiens fysik och använda elastisk och inelastisk neutronspridning för att undersöka magnetisk ordning och spindynamik. Forskningen syftar till att bestämma komplexa spinstrukturer och relatera dessa till underliggande växelverkningar, vilket bidrar både till grundläggande förståelse och utveckling av framtida funktionella material. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att designa och genomföra experiment vid internationella storskaliga forskningsanläggningar, analysera komplexa neutronspridningsdata samt utföra magnetisk och spinstrukturförfining. Du förväntas även bidra till utveckling och implementering av neutronbaserad instrumentering och experimentella metoder, samt handleda studenter på grundnivå. Projektet är förankrat i en dynamisk och samarbetsinriktad forskningsmiljö vid KTH, inom avdelningen för Light & Matter Physics och forskargruppen Quantum Technologies & Materials. Du kommer att samarbeta nära med experter inom neutronspridning, magnetism och kvantmaterial samt dra nytta av starka internationella samarbeten.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Du har erfarenhet av avancerade karakteriseringstekniker baserade på neutronspridning, inklusive elastiska och/eller inelastiska metoder, tillämpade på magnetiska material.
Du har dokumenterad kompetens i analys av neutronspridningsdata och är väl förtrogen med metoder för magnetisk och spinstrukturförfining.
Erfarenhet av arbete vid storskaliga forskningsanläggningar är ett krav.
Du har starka färdigheter i dataanalys och erfarenhet av att hantera komplexa experimentella dataset.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Erfarenhet av att utveckla eller bygga neutroninstrumentering eller experimentella uppställningar, samt erfarenhet av att driftsätta neutroninstrument
Som person är du självständig, strukturerad och har förmåga att driva din forskning framåt.
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta effektivt i interdisciplinära och internationella team.
Erfarenhet av undervisning eller ett dokumenterat pedagogiskt intresse är också meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda studenter eller bidra till undervisning.
Vi ser även gärna att du är proaktiv, lösningsorienterad och har ett intresse för att utveckla neutronbaserade teknologier.
Du har en medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Skolan för teknikvetenskap vid KTH Kontakt
Associate Prof.
Martin Månsson condmat@kth.se
