Postdoktor inom beräkningsspektroskopi
2025-09-25
Ljusemissionsdiodtekniken har genomgått en snabb utveckling under de senaste decennierna, vilket har definierat en brant växande global marknad som omfattar små enheter som smartphones, surfplattor, TV-skärmar och belysningsapparater. Organiska lysdioder (OLED) har stor potential för tillämpning som alternativ till traditionella oorganiska ljuskällor med tillverkning som är billig, miljövänlig och enkel. Trots de betydande framstegen inom organisk belysning är de viktigaste principerna och mekanismerna för OLED-emission fortfarande i behov av att utforskas vidare. Detta gäller särskilt principerna för elektroluminescens hos OLED:er baserad på luminescens av radikaler, rumstemperaturfosforescens (RTP) av metallfria föreningar och dubbel termiskt aktiverad fördröjd fluorescens (TADF) från enskilda molekyler.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett forskningsprojekt som fokuserar på beräkningsdesign och fotofysikaliska studier av de nya luminescerande radikalerna för OLED:er. Bland arbetsuppgifterna ingår även att undersöka rollen av kvartett-exciterade tillstånd i radikala OLED:er för att göra kvartetter "ljusa", designa de nya metallfria RTP-föreningarna med kortlivad emission och undersöka de fotofysikaliska principerna för dubbel-TADF-konceptet för att utöka antalet kända dubbel-TADF enkelmolekylära luminoforer.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har, eller är på väg att ta, en doktorsexamen i ett ämne som är relevant för forskningsprojektet (t.ex. doktorsexamen i fysikalisk kemi, kemisk fysik, beräkningskemi eller relevant) och som känner stark passion och engagemang för forskning.
Du behöver ha tidigare erfarenhet av användning av Gaussian, ADF, Dalton, ORCA etc. programvara och parallell beräkning. Det är särskilt meriterande med färdigheter i databehandling och visualisering av resultaten av kvantkemiska simuleringar. Det är även särskilt meriterande med erfarenhet av programvara för fotofysikaliska simuleringar (MOMAP, FCclasses eller specialanpassade handgjorda koder).
För att kommunicera med kollegor (syntetiska kemister och experter inom komponentteknik) behövs grundläggande kunskaper i organisk kemi och organisk elektronik samt förmåga att förbereda rapporter, presentationer och utkast till manuskript.
Som person är du kreativ och har en stark problemlösningsförmåga. All forskning bedrivs på engelska och du behöver kunna kommunciera väl på engelska, såväl muntligt som skriftligt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Anställningen är placerad vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE), och specifikt inom enheten för teori och modellering av organiska elektronik i gruppen ledd av docent Glib Baryshnikov. Du får tillgång till superdatorresurser som tillhandahålls av Linköpings universitet och Nationell Akademisk Infrastruktur för Superdatoranvändning i Sverige (NAISS). Du kan läsa mer om LOE här: https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics
Våra lokaler är vackert belägna bredvid Motala ström i de centrala delarna av Norrköping.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 oktober 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
