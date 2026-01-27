Postdoktor i träbildning
Sveriges lantbruksuniversitet / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2026-01-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Krokom
, Gävle
eller i hela Sverige
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC, https://www.upsc.se)
som är ett kompetenscentrum för experimentell växtforskning och skogsbioteknik i norra Sverige. UPSC vill göra excellent och innovativ grundforskning och skapa kunskap till nytta för skogsbruk, jordbruk, miljö och samhälle. Vi studerar växter från cellnivå upp till till ekofysiologi, samt från grundforskning till industriella tillämpningar. Vi försöker att förstå växters förmåga att växa, anpassa sig och acklimatisera sig till en föränderlig värld, kunskaper som kan leda till bättre växtsorter, odlingspraxis eller industriprocesser.
Om jobbet
Forskargruppen Wood Cell Wall Architecture vid Umeå Plant Science Center söker en postdoktoral forskare för att identifiera och karakterisera nya cellulära komponenter som styr och samordnar utvecklingen av sekundära cellväggar i växande träd. Projektet fokuserar på delvis redundanta och ännu bristfälligt förstådda genfamiljer som är involverade i träbildning. Mer specifikt kommer den utvalda kandidaten att driva en genredigeringsscreen med flera mål i Populus för att bryta redundans och identifiera fenotyper kopplade till sekundära cellväggar. Detta följs av mekanistisk karakterisering av kandidatgener genom in situ-mikroskopi/mikrospektroskopi, cellväggsbiokemi samt proteomik baserad på proximity labeling.
Utöver detta kärnramverk kommer jag att ge utrymme och stöd för att den utvalda kandidaten ska kunna utveckla egna forskningsidéer, baserade på nya data eller linjer från en liknande screen som tidigare genomförts i Arabidopsis. Eftersom detta är en nystartad forskargrupp kommer den utvalda kandidaten att behöva bidra till etableringen av rutiner, men kommer i gengäld att ha ett betydande inflytande över forskningsgruppens inriktning.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en samarbetsinriktad inställning, en stark inre motivation och en strävan efter vetenskaplig självständighet. En doktorsexamen inom biologiska eller biokemiska vetenskaper samt mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är krav för tjänsten. För att stödja karriärutvecklingen hos juniora forskare kommer sökande som tagit ut sin doktorsexamen inom de senaste tre åren att prioriteras.
Den praktiska utformningen av projektet kan till viss del anpassas efter den utvalda kandidatens intressen och styrkor. Erfarenhet inom något av följande områden är meriterande, men inget är ett krav:
•
Reproducerbar dataanalys i R/Python/Julia
•
Cellväggsbiokemi
•
Växtodling in vitro
•
In situ-mikroskopi och mikrospektroskopi
•
Genredigering
•
Proteinbiokemi/proteomikPubliceringsdatum2026-01-27Om företaget
UPSC består av två institutioner som tillhör två universitet, Umeå universitet (https://www.umu.se/)
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU; https://www.slu.se/).
Här arbetar cirka 200 personer av mer än 40 olika nationaliteter. Hos oss finns ett 30-tal gruppledare och våra forskare har tillgång till toppmoderna analysplattformar, unika resurser för t ex trädgenomik och växtodlingsanläggningar. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och stöttar våra forskare genom hela karriären, bland annat genom utbildning och individuell karriärvägledning.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
2026-04-01 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-27.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Assistant professor
Leonard Blaschek leonard.blaschek@slu.se Jobbnummer
9708249