Postdoktor i textilt management
Högskolan i Borås / Högskolejobb / Borås Visa alla högskolejobb i Borås
2026-04-27
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Borås i Borås
, Skövde
, Stockholm
eller i hela Sverige
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling - med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lar-kanna-oss/jobba-hos-oss-pa-akademin-for-textil-teknik-och-ekonomi/Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Projektledning av forskningsprojektet om virtuella immersiva studier av interventioner för att optimera secondhand konsumtion
Genomförande av externfinansierat projekt
Genomförande av riktade interventioner
Uppföljning av hur interventioner påverkar beteenden efter köp
Utveckling av vetenskapliga artiklar baserat på insamlat material samt återrapportering till finansiär
Forskaren kommer att ingå i forskningsgruppen Mode och Samhälle, med lång erfarenhet och upparbetad kunskapsbas inom samhällsvetenskapliga perspektiv på textilt management.https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskargrupper/mode-och-samhalle/Kvalifikationer
Anställning sker under förutsättning att den sökande har full extern finansiering. Därutöver krävs:
avlagd doktorsexamen med inriktning marknadsföring och fokus på konsumentbeteende.
erfarenhet av experimentella metoder inom konsumentbeteende.
erfarenhet av forskning inom second-handkonsumtion av kläder.
internationellt publicerad i erkända forskningstidskrifter och/eller böcker eller motsvarande.
god förmåga att leda, utveckla och administrera forskningsaktiviteter.
goda samarbetsförmågor, förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och förmåga att prioritera uppgifter.
god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.
gedigen kunskap om textilbranschen med praktisk erfarenhet av att arbeta i branschen, både inom företag och som konsult.
erfarenhet av att arbeta med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.
erfarenhet av att författa vetenskapliga artiklar.
erfarenhet av att disseminera forskningsresultat i vetenskapliga sammanhang.
erfarenhet att söka finansiering till forskning.
god samarbetsförmåga med interna och externa partners.
Meriterande:
Har premierats med MSCA Seal of Excellence.
Erfarenhet av att forska och undervisa i en internationell kontext.
Din anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som postdoktor, två år.
Omfattning: Heltid
Tillträde: 1 september 2026.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/67
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 8 maj.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Vår forskning är brett finansierad med många externa finansiärer som alla vill bidra till att göra skillnad. Vi har labbmiljöer och forskningsinfrastruktur som lockar forskare från hela världen. Hos oss finns de internationellt starka varumärken, däribland Textilhögskolan. Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode genom såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap. Forskningsområdet Textil och mode fokuserar på ämnena design, textilteknologi och textilt management. Inom Textilt management studeras fenomen som kopplas till en eller flera delar av den textila värdekedjan, såsom logistik, marknadsföring och konsumentbeteende.
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/daniel-hjelmgren/,
rekryterande chef.
Fackliga frågor besvaras av: Saco-S: Sunil Kumar, 033-435 40 00. OFR/S: nås via e-post: mailto:stvidhb@hb.se
. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Borås
(org.nr 202100-3138)
501 90 BORÅS
9877511