Postdoktor i sociologi
2026-03-17
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika.
Vi söker en engagerad och nyfiken forskare till en anställning som postdoktor i sociologi vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.
Anställning som postdoktor är en meriteringsanställning för juniora forskare, som riktar sig till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.
Anställningen är placerad vid ämnet sociologi som ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap som alla har sin hemvist vid institutionen för sociala och psykologiska studier. Vid ämnet är det ca 20 forskare och lärare som arbetar med forskning och utbildning. Det finns stor närhet till kollegor inom det egna och andra ämnen och mycket goda förutsättningar för forskningssamarbete över ämnesgränserna.
Anställningen kommer utföras inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Förändrade landskap i norr: skogsbruk och renskötsel i Sverige", se här. Projektet undersöker maktrelationer i mötet mellan skogsbruk och samisk renskötsel i norr. Genom tvärvetenskapliga perspektiv och urfolksfeministiska metoder analyseras hur konflikter och samverkan uppstår, hur gap mellan policy och praktik skapas samt vilka strategier som kan främja ett mer hållbart skogsbruk och en jämlik samverkan.
Du kommer att arbeta med engagerade kollegor och får möjlighet att utvecklas i en kreativ och internationell miljö. Välkommen till en arbetsplats där du får växa, göra skillnad och samtidigt vara del av ett inkluderande och nyfiket universitet!Dina arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor innebär att i huvudsak ägna sig åt forskning inom det aktuella ämnesområdet. Projektet genomförs i samarbete med projektgruppen, men postdoktorn förväntas ha en hög grad av självständighet i att utveckla, leda och bidra till alla delar av forskningsprocessen.
I denna anställning kommer du framför allt att ansvara för planering, insamling och bearbetning av datamaterial, analys, rapportering och spridning av resultat, samtidigt som arbetet förankras i projektets mål och ramar. Arbetet genomförs med hjälp av ett brett spektrum av kvalitativa metoder och med stöd i kritisk teori.
Du kommer att arbeta tillsammans med projektgruppen vid Karlstad universitet, Umeå universitetet samt våra forskningsdeltagare och samverkanspartners. En viktig del av uppdraget är att bidra till att den kunskap som utvecklas i projektet kommer både urfolks- och majoritetssamhället till nytta. Projektet bygger på tät dialog och samverkan med representanter från skogs- och rennäringen.
Utlysningen är ett initiativ inom forskningsprogrammet Wallenberg Initiatives in Forest Research, WIFORCE, vars mål är att öka förståelsen för processerna bakom skogars tillväxt, överlevnad och biologiska mångfald - för framtidens brukande och bevarande av skog, läs mer här.
Arbetet syftar till att utveckla ny kunskap och bidra till det vetenskapliga fältets fortsatta utveckling. Som postdoktor förväntas du publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och presentera dem vid nationella och internationella konferenser. Du kommer att leda arbetet med minst två vetenskapliga artiklar där du är huvudförfattare.
Sammanfattningsvis kombinerar rollen självständigt forskningsarbete med aktivt deltagande i den akademiska miljön och ett engagemang för att göra forskningen relevant och tillgänglig utanför universitetet, inklusive populärvetenskaplig kommunikation.
Arbetet omfattar heltid i två år. Undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, dock upp till högst 20 % av heltid.
I anställningen ingår även att aktivt bidra till den akademiska miljön, deltagande i seminarier och utveckling av forskningsprojekt.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REK2026/25".
Detta är ett heltidsjobb.

Karlstads universitet / Institutionen för sociala och psykologiska studier
Britt-Inger Keisu, professor britt-inger.keisu@kau.se 076-8735165
