Postdoktor i medicinsk utbildning
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Vid enheten för obstetrik och gynekologi, som tillhör institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), bedriver vi utbildning inom det svenska läkarprogrammet, inklusive utbildning av internationella studenter. Därutöver har vi ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och är även involverade i specialistutbildning inom obstetrik och gynekologi.
Vid Karolinska Institutet (KI) främjar vi en stark internationell forskningsmiljö som drivs av nyfikenhet, innovation och excellens. Vår enhet har ambitionen att förbättra undervisning och lärande genom evidensbaserade pedagogiska metoder och effektiv handledning, för att stödja klinisk excellens, patientsäkerhet och hållbara arbetsmiljöer. Som postdoktor på enheten får du möjligheten att bidra genom att förbättra den medicinska utbildningen genom forskning. Tjänsten är en tidsbegränsad postdoktorsanställning på 2 år.
Din roll
Som postdoktor kommer du dels bidra till utvecklingen av pedagogiska metoder och utbildningsplaner, dels utvärdera pedagogiska arbetssätt och utbildningsverktyg som används inom simulationsbaserat lärande och klinisk utbildning. Du kommer delta i planering, design och genomförande av forskningsprojekt med fokus på medicinsk utbildning. Den pedagogiska forskningen syftar till att stärka både kliniska och icke-kliniska kompetenser hos läkare, barnmorskar, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
Särskilda fokusområden kommer vara studenters hälsa, säkerhet och välbefinnande, cybersäkerhet inom medicinsk utbildning och klinisk verksamhet samt ansvarsfull användning av artificiell intelligens i medicinsk utbildning. Även utvärdering av nya och framväxande undervisnings- och lärandemetoder ingår i arbetet. I anställningen ingår undervisning samt att skriva forskningsansökningar och söka externa forskningsmedel. Vidare förväntas du författa och publicera vetenskapliga artiklar och rapporter i internationella tidskrifter samt presentera forskningsresultat genom akademiska och vetenskapliga kanaler, inklusive konferenser.
Vem är du?
For att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen inom teknologi eller medicin eller en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Därutöver krävs följande för anställningen som postdoktor:
Du har vetenskaplig kompetens som är relevant för forskningsområdet samt goda kunskaper och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Dataanalys och modellering med hjälp av R, maskininlärningsmetoder samt programmering i Python
Bild- och videoanalys med hjälp av maskininlärning/artificiell intelligens (AI)
Utveckling av innovativa digitala och nätbaserade undervisningsmetoder och verktyg, inklusive träning i simulerade miljöer
Stöd i undervisning och främjande av studenters lärande i formella utbildningssammanhang
Aktuell kunskap om utvecklingen inom medicinsk och vårdprofessionell utbildning
Erfarenhet av att utveckla och utvärdera kurser och utbildningsplaner, gärna i ett professionellt sammanhang
Undervisning och bedömning av kliniska och icke-kliniska färdigheter samt erfarenhet av att ge återkoppling
Erfarenhet av att leda, genomföra och utvärdera kompetensbaserad utbildning
Meriterande
Läkarexamen (MD) eller barnmorskeexamen med legitimation att utöva yrket i Sverige
Erfarenhet av skriva forskningsansökningar och ansöka om forskningsmedel
Tidigare erhållna forskningsmedel och relevanta vetenskapliga publikationer
Som person är du ambitiös och nyfiken med ett genuint intresse för forskning samt potential och ambition att utvecklas till att bli en framtida medicinsk utbildare, mentor och akademisk ledare. Du har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och kan arbeta både självständigt och som en del av ett team. Vidare arbetar du strukturerat, säkerställer hög kvalitet i ditt arbete och uppvisar god problemlösningsförmåga. Då anställningen innebär samarbete med både nationella och internationella studenter, kollegor och andra samarbetspartners krävs goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift. Vid bedömningen av de sökande kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Placering: FlemingsbergSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2026.
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:
Bevis om doktorsexamen
Ett komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
En komplett publikationslista
En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
Clintec / Ana Futura, Alfred Nobels Allé 8 (visa karta
)
141 52 HUDDINGE Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Kontakt
Ganesh Acharya ganesh.acharya@ki.se Jobbnummer
9867743