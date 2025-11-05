Postdoktor i materialvetenskap och teknik
Linköpings universitet / Fysikjobb / Norrköping Visa alla fysikjobb i Norrköping
2025-11-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en postdoktor i materialvetenskap och teknik med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping
Ämnesområde
Vi söker kandidater inom byggnadsmaterialvetenskap med fokus på att utveckla grön armerad betongPubliceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Forskningsuppgifterna för denna anställning innefattar design av hybrida gränsytor och byggnadsmaterial samt karakterisering av kemiska och mekaniska egenskaper på både nano- och makroskala. Samverkan med industripartner som producerar ligninbaserade adhesiv för att optimera deras funktion i byggnadsmaterial kommer också att ingå.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Den person vi söker är expert inom byggnadsmaterial, materialteknik och mekanisk karakterisering.
Följande utbildning, erfarenhet och kompetens krävs:
• Doktorsexamen i materialvetenskap, byggteknik, konstruktionsteknik eller ett närliggande område.
• Erfarenhet av materialkarakterisering, mekaniska egenskaper och hållbarhetsbedömning.
Därutöver är följande utbildning, erfarenhet och kompetens meriterande:
• Erfarenhet av betongdesign och karakterisering.
• Erfarenhet från byggindustrin.
• Kunskap eller erfarenhet av kvantifiering av CO2 i betong samt kännedom om livscykelanalys (LCA) inom byggsektorn.
• Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer och forskningsansökningar.
• En stark meritlista med sakkunniggranskade publikationer i tidskrifter med hög genomslagskraft inom relevanta områden.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på enheten för organiska energimaterial, OEM, en del av Laboratoriet för organisk elektronik. Våra lokaler är vackert belägna runt Motala ström i de centrala delarna av Norrköping. Läs mer om vår instituion här; Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) - Linköpings universitet
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde i december 2025 eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 november 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Universitetslektor
Dan Zhao dan.zhao@liu.se +46 700896023 Jobbnummer
9590811