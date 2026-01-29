Postdoktor i kvantinformation och komplexa dynamiska system
Stockholms Universitet / Fysikjobb / Stockholm Visa alla fysikjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det har KTH och Stockholms universitet som värduniversitet.
Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik.
Mer information om oss finns på: http://www.nordita.org
Projektbeskrivning
Två postdoktorala anställningar inom Wallenberg Initiative on Networks and Quantum Information (WINQ) vid Nordita. WINQ är ett forskningsprogram som stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Tjänsterna riktar sig till dig som vill göra självständig teoretisk forskning i gränslandet mellan kvantinformationsteori och komplexa dynamiska system, med målet att ta sig an stora öppna utmaningar inom och mellan dessa forskningsområden. Anställningarna är förlagda vid Nordita, som drivs gemensamt av Stockholms universitet, KTH och Uppsala universitet, och erbjuder en stimulerande internationell forskningsmiljö. Framgångsrika kandidater kan eventuellt få möjlighet att samarbeta med andra KAW-finansierade initiativ i Sverige, inklusive Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT).
Den vetenskapliga inriktningen för anställningarna omfattar, men är inte begränsad till, följande forskningsområden:
Kvantinformation och kvantbearbetning (QIP):
kvantteknologi, inklusive kvantenheter, kvantinformationsteori, kvantsensorik och kvantberäkning; kvantalgoritmer; kvantsimulatorer; detektion och korrigering av kvantfel; kodning och delning av kvantinformation.
Komplexa dynamiska nätverk (CDN):
inlärning i neurala nätverk; kaotiska dynamiska system; djupa och rekurrenta nätverk; spatiotemporala multiskalesystem; multiplex- och flerskiktsnätverk; neurobiologiska nätverk.
Framgångsrika kandidater förväntas bedriva självständig och originell teoretisk forskning inom kvantinformation och kvantbearbetning, komplexa dynamiska nätverk eller i gränslandet mellan dessa brett definierade områden. Sökande med tvärvetenskapliga forskningsprofiler uppmuntras särskilt att ansöka. Vi söker personer som kan relatera till vår pågående verksamhet, vilket innebär både samstämmighet med och komplementaritet till WINQ:s vetenskapliga inriktning.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär att bedriva forskning i enlighet med teman från projektbeskrivningen.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. En framgångsrik kandidat förväntas inneha:
- En doktorsexamen i teoretisk fysik, matematik, datavetenskap eller ett närliggande ämnesområde, eller motsvarande.
- Stark teoretisk kompetens som är relevant för ett eller flera av de forskningsområden som anges ovan.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Meriterande:
- Vetenskapliga publikationer inom ett eller flera av de forskningsområden som beskrivs ovan.
- Dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning.
- Erfarenhet av, eller starkt intresse för, tvärvetenskaplig forskning.
- En samarbetsinriktad inställning och en tydlig vision för hur man kan bidra till och samverka inom WINQ-programmet.
Vi söker dig som drivs av att främja vetenskap genom samarbete och öppenhet. De angivna kvalifikationerna ska ses vägledande och är inte en kravlista. Vi uppmuntrar kandidater med kompletterande styrkor och varierande forskningsbakgrund att ansöka, inklusive personer som kanske inte uppfyller varje krav. Det finns inga formella undervisningskrav. För kandidater som är intresserade av undervisning har dock Nordita kopplingar till närliggande lärosäten (Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet), där undervisningsmöjligheter kan ordnas. Anställningen är avsedd att främja den akademiska utvecklingen hos forskare i början av sin karriär som siktar på en framtida karriär inom akademin eller avancerade FoU-tjänster inom framväxande industri.
I urvalsprocessen kommer särskilt vikt att fästas vid:
- Vetenskaplig kvalitet, originalitet och självständighet i den tidigare forskningen.
- Relevansen av den sökandes forskningsprofil i förhållande till WINQ:s kärnområden.
- Publikationsmeriter i relation till karriärstadium.
- Den sökandes vision för framtida forskning och för samarbete inom WINQ.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad, minst två år och högst tre år. Tillträdesdatum är avsett att vara under första halvåret 2026, eller ett annat datum enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Administrativ Chef Elizabeth Yang, tfn 08- 553 784 73, mailto:elizabeth.yang@su.seSå ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-pa-su/att-soka-en-anstallning
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0284-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Nordiska institutet för teoretisk fysik Jobbnummer
9712769