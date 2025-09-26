Postdoktor i kommunikations- och beräkningssystem
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-09-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar forskning kopplat till integrerad utveckling och hantering av pålitliga nätverksarkitekturer, resurseffektiva algoritmer och programmeringsparadigmer som samverkar för att skapa pålitlighetsegenskaper i valda tillämpningar.
Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta i ett eller båda av två större europeiska forskningsprojekt: UPPRAISE och MEDUSA. Dessa projekt syftar till att utveckla intelligenta, adaptiva och hållbara industriella system. Arbetet omfattar områden som AI-assisterad automationsutveckling, digitala tvillingar, semantisk modellering, säker dataöverföring och rekonfigurerbara produktionsarkitekturer. Forskningen sker i samarbete med ledande industriella och akademiska partner inom storskaliga Horizon Europe-initiativ, där LTU har en nyckelroll i både teknisk utveckling och vetenskaplig koordinering. Parallellt med projektarbetet bidrar du även till forskningen inom AIC3-labbet (Automation, Industrial Computing, Communication, and Control Laboratory), en avancerad testmiljö för framtidens industriella system och cyberfysiska miljöer. Målet är att utveckla robusta, distribuerade och intelligenta styrsystem för framtidens digitala och hållbara industriella infrastrukturer.
Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att arbeta med att utveckla och integrera avancerade digitala lösningar inom både utbildningssystem (UPPRAISE) och industriella tillämpningar (MEDUSA och AIC3). Som postdoktor kommer du att:
• Bidra till utvecklingen av AI-baserade utbildningsplattformar med stöd för personligt anpassade studieplaner och uppslukande XR-miljöer.
• Delta i utvecklingen av säkra och intelligenta industriella automationssystem som möjliggör flexibel och distribuerad tillverkning.
• Utveckla semantiska modeller och tillämpa modellbaserade metoder för att stödja rekonfigurerbara systemarkitekturer.
• Implementera och validera beslutsstödsverktyg för energimedveten planering, prediktivt underhåll och resursoptimering.
• Utveckla och testa multiagent- och distribuerade styrsystem med hjälp av teknologier som IEC 61499 och realtidssimulering. - Använda robotik, autonoma system och digitala tvillingar för att automatisera och optimera industriella processer.
• Samarbeta med akademiska och industriella partners för att stödja teknisk innovation, säkerställa att projektmålen uppfylls samt bidra till spridning och kunskapsutbyte.
Kvalifikationer
För att vara behörig till en postdoktorsanställning måste du ha en doktorsexamen i datavetenskap, automation, elektronik, mekatronik, industriell IT eller annat relevant ämnesområde. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl.
Utöver grundläggande behörighet krävs följande kvalifikationer:
• Vetenskapliga publikationer inom områden relaterade till Internet of Things (IoT), Industri 4.0, smarta system eller AI-baserad automationsteknik.
• Dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning eller utvecklingsarbete inom industriella digitala system.
• Kunskaper om industriella kommunikationsprotokoll såsom Modbus, OPC UA, PROFINET eller liknande.
• Erfarenhet av distribuerade styrsystem, realtidssystem, cyber-fysiska system eller säker dataöverföring i industriella miljöer.
• Förståelse för digitala tvillingar, semantisk modellering eller modellbaserad systemutveckling.
• Praktisk erfarenhet av energimedveten planering och schemaläggning i tillverkningsmiljöer.
• Erfarenhet av programmering och implementering av intelligenta automations- eller beslutsstödsystem.
• Förmåga att arbeta självständigt samt i tvärvetenskapliga och internationella forskarteam.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta ämnesföreträdare/professor Evgeny Osipov, 0920-49 1578, evgeny.osipov@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Versterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 15 oktober, 2025
Referensnummer: 3923-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9528134